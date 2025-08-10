هدف فريمبونغ الرائع في مباراة ليفربول وكريستال بالاس (فيديو)

أحرز جيريمي فريمبونغ، نجم ليفربول، هدفًا رائعًا في الشوط الأول من نهائي كأس الدرع الخيرية، ليقود فريقه للتقدم أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1 عند نهاية الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب ويمبلي، ضمن أول منافسة رسمية في الموسم الكروي الإنجليزي 2025-2026.

ويخوض ليفربول المباراة كبطل للدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، بينما يشارك كريستال بالاس كبطل لكأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح هوغو إيكيتيكي التسجيل لصالح ليفربول في الدقائق الأولى من المباراة، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا، قبل أن يتمكن كريستال بالاس من تعديل النتيجة في الدقيقة 19 عبر لاعبه ماتيتا من ركلة جزاء.

فريمبونغ يخطف الأضواء بهدف رائع

لم يكد الجمهور يهدأ من فرحة التعادل، حتى عاد ليفربول للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 21، بعدما تلقى فريمبونغ عرضية متقنة داخل المنطقة، ليوجهها بمهارة عالية نحو الشباك، مخادعًا حارس مرمى كريستال بالاس، ويسجل الهدف الثاني لفريقه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-1، في انتظار ما سيحمله الشوط الثاني من تطورات.

https://x.com/beINSPORTS_EN/status/1954549738906263694