ميسي قد يتسبب في انتقال هالاند إلى ريال مدريد
قالت صحيفة آس الإسبانية، إن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام، قد يكون دافعا لانتقال إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي إلى ريال مدريد.
وحقق ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" على حساب المهاجم النرويجي، رغم أن جميع الأرقام كانت ترجح فوز هالاند.
وتعادل ميسي وهالاند في نقاط الجائزة، لكن الأرجنتيني فاز بفارق تصويت قادة المنتخبات.
ووفقا لآس، فإنه بمجرد إخبار هالاند بفوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم، بدأ الحديث عن الانتقال إلى نادٍ مثل ريال مدريد، إذا كان يريد الحصول على التقدير الكافي.
وحصل هالاند لاحقا على جائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم في حفل حضره كريستيانو رونالدو الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.
وغاب هالاند عن حفل ذا بيست، كما غاب ميسي أيضا.
ولم يحتفل ميسي بجائزة ذا بيست حتى الآن.
وسبق أن عبر إيرلينغ هالاند عن سعادته بالتواجد في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حقق معه خمسة ألقاب ما بين الموسم الماضي وهذا الموسم.