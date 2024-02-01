ميسي قد يتسبب في انتقال هالاند إلى ريال مدريد

قالت صحيفة آس الإسبانية، إن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام، قد يكون دافعا لانتقال إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي إلى ريال مدريد.

وحقق ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" على حساب المهاجم النرويجي، رغم أن جميع الأرقام كانت ترجح فوز هالاند.