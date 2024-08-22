استهل نادي النصر، مشواره في دوري روشن السعودي، اليوم الخميس بتعادل مخيب للآمال أمام نادي الرائد (1 ـ 1).

وبعد دخول قوي للرائد، الذي هز شباك منافسه الدقيقة 17 بهدف الجزائري أمير سعيود، قبل أن يلغيه الحكم لوجود تسلل، بادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوضع وصيف بطل الموسم الماضي، في المقدمة بعد مرور 34 دقيقة على البداية.

وسجل رونالدو هدفا رائعا بتسديدة رأسية بعد ارتقاء كبير مستغلا توزيعة دقيقة من السنغالي ساديو ماني.

وفي الشوط الثاني، دخل نادي الرائد بقوة لينجح في العودة بالمباراة إلى نقطة البداية، عندما أحرز محمد فوزير هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد خطأ من مدافع النصر، إيمريك لابورت.

واستمرت محاولات النصر طويلا لإدراك الهدف الثاني، أمام صمود لدفاع أصحاب الأرض ودعم كبير من جماهيرهم الحاضرة.

واستطاع النجم البرتغالي رونالدو، في الدقيقة 76، أن يهز شباك الرائد من جديد، لكن فرحته بالهدف الثاني لم تدم طويلا بعدما تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد لتبقى النتيجة متعادلة (1 ـ 1) حتى النهاية.

واكتفى لاعبو المدرب لويس كاسترو بنقطة يتيمة في أولى مبارياتهم في دوري روشن للمحترفين بعد أيام قليلة على الخسارة الثقيلة في نهائي كأس السوبر أمام الهلال (4 ـ 1).