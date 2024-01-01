ميرور: تين هاغ يقدم وعدا "جريئا" لمانشستر يونايتد

لكن تين هاغ، الذي يفتقر حاليًّا إلى مجموعة من نجوم الفريق الأول، يصر على أن موسمه الأول هو دليل كافٍ لراتكليف على أن التقدم سيأتي بمجرد عودة اللاعبين الأساسيين.

وفي حديثه بعد الخسارة أمام نوتينغهام فورست، يوم السبت، قال تين هاغ: "إنهم "إنيوس" يعرفونني ويعرفون أنه عندما يكون لدي الفريق المتاح، فإن النتائج ستكون هناك، لقد أثبتنا بالفعل أمام الفرق الكبرى أننا قادرون على المواجهة وجها لوجه".

وأضاف: "أنا مقتنع ولدي إيمان قوي بأنه يمكننا تحقيق المزيد من التقدم والثبات في هذا الفريق، هذا جزء من المشروع، لقد كنا نتفوق في الأداء العام الماضي، أما هذا العام فقد كان أداؤنا ضعيفًا، وعلينا أن نتقدم ويجب أن أقود هذه العملية".