ميرور: تين هاغ يقدم وعدا "جريئا" لمانشستر يونايتد
ذكرت صحيفة "ميرور" أن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ قدم وعدًا "جريئًا" لمانشستر يونايتد.
ووفقا للصحيفة فقد تعهد تين هاغ بأن مانشستر يونايتد سيحرز تقدمًا بمجرد انتهاء أزمة الإصابات الحالية.
ودخل المدرب الهولندي العام الجديد تحت الضغط بعد أن أشرف على أسوأ بداية للنادي لموسم منذ عقود، مع خروج مانشستر يونايتد من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.
ويأتي الحديث عن منصب تين هاغ في الوقت الذي يستعد فيه جيم راتكليف، رئيس شركة "إنيوس" لتولي السيطرة على العمليات الرياضية في أولد ترافورد بعد الاتفاق على صفقة بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني مقابل حصة 25% في النادي مع عائلة جليزر.
لكن تين هاغ، الذي يفتقر حاليًّا إلى مجموعة من نجوم الفريق الأول، يصر على أن موسمه الأول هو دليل كافٍ لراتكليف على أن التقدم سيأتي بمجرد عودة اللاعبين الأساسيين.
وفي حديثه بعد الخسارة أمام نوتينغهام فورست، يوم السبت، قال تين هاغ: "إنهم "إنيوس" يعرفونني ويعرفون أنه عندما يكون لدي الفريق المتاح، فإن النتائج ستكون هناك، لقد أثبتنا بالفعل أمام الفرق الكبرى أننا قادرون على المواجهة وجها لوجه".
وأضاف: "أنا مقتنع ولدي إيمان قوي بأنه يمكننا تحقيق المزيد من التقدم والثبات في هذا الفريق، هذا جزء من المشروع، لقد كنا نتفوق في الأداء العام الماضي، أما هذا العام فقد كان أداؤنا ضعيفًا، وعلينا أن نتقدم ويجب أن أقود هذه العملية".
ومن المتوقع أن يعود لوك شاو، وليساندرو مارتينيز، وهاري ماغواير، وكاسميرو، وماسون ماونت هذا الشهر.
ويأمل تين هاغ أن يؤدي وجودهم إلى إحداث تحول في حظوظ مانشستر يونايتد على أرض الملعب.
وخارج الملعب، من المقرر أن يلتقي تين هاغ بالمدير الرياضي لشركة "إنيوس" ديف برايلسفورد للمرة الأولى.
وبرايلسفورد، الذي سيكون له مقعد في مجلس إدارة مانشستر يونايتد لكرة القدم بمجرد التصديق على صفقة "إنيوس" رسميًّا، هو اليد اليمنى لراتكليف وقضى يومه الأول في قاعدة تدريب كارينغتون بالنادي، يوم الأحد.
ومن المتوقع أن يتحدث برايلسفورد مع تين هاغ وأعضاء آخرين من طاقم العمل في ساحة التدريب، وقد وكان حاضرا جنبا إلى جنب مع أسطورة النادي أليكس فيرجسون، يوم السبت، أمام نوتينغهام فورست.