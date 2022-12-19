رسميًا.. كريم بنزيما يعلن الاعتزال الدولي

وخاض بنزيما أول مباراة مع منتخب فرنسا في مارس 2007 مع المدرب ريمون دومينيك، وكان بنزيما يبلغ من العمر 19 عامًا و3 أشهر.

ولعب بنزيما مع فرنسا 5 مباريات في كأس العالم، و10 في أمم أوروبا، و5 في دوري الأمم الأوروبية، و22 في تصفيات كأس العالم، و12 في تصفيات أمم أوروبا، ووصل مجموع دقائق لعبه مع فرنسا إلى 6358 دقيقة.

وكانت آخر مباراة خاضها بنزيما مع فرنسا في يونيو الماضي في الخسارة 0/1 أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.