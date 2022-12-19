رسميًا.. كريم بنزيما يعلن الاعتزال الدولي
أعلن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد اعتزاله اللعب على المستوى الدولي بشكل رسمي.
وكتب بنزيما عبر موقع "تويتر": "لقد بذلت الجهد والأخطاء التي ارتكبت حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك! لقد كتبت قصتي، وتنتهي قصتنا".
واستدعى ديدييه ديشان بنزيما إلى قائمة فرنسا لكأس العالم 2022، لكن المهاجم المخضرم تعرض للإصابة وغادر بسببها معسكر الديوك، لكن ديشان رفض استدعاءه مجددا رغم تعافيه من الإصابة.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن بنزيما لعب 97 مباراة مع منتخب فرنسا سجل فيها 37 هدفا وصنع 20، ونال معه لقب دوري الأمم الأوروبية.
وخاض بنزيما أول مباراة مع منتخب فرنسا في مارس 2007 مع المدرب ريمون دومينيك، وكان بنزيما يبلغ من العمر 19 عامًا و3 أشهر.
ولعب بنزيما مع فرنسا 5 مباريات في كأس العالم، و10 في أمم أوروبا، و5 في دوري الأمم الأوروبية، و22 في تصفيات كأس العالم، و12 في تصفيات أمم أوروبا، ووصل مجموع دقائق لعبه مع فرنسا إلى 6358 دقيقة.
وكانت آخر مباراة خاضها بنزيما مع فرنسا في يونيو الماضي في الخسارة 0/1 أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.