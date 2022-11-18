لجنة الاحتراف ترفض شكوى نادي الشباب ضد الاتحاد وأحمد شراحيلي

وذكرت تقارير سابقة أن إدارة الشباب طالبت في شكواها، المقدمة للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي بتعويض قدره 21 مليون ريال، بالإضافة للمطالبة بمنع نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

وطالب الشباب أيضا إيقاف أحمد شراحيلي 6 أشهر، مع مخاطبة لجنة البنك المركزي للكشف عن المبالغ الواردة للحسابات البنكية للاعب في آخر 8 أشهر، ومعاقبة رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، والمدير التنفيذي لكرة القدم، ومدير الاحتراف، والإداريين الذين اشتركوا في مخالفة التفاوض.