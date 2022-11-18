لجنة الاحتراف ترفض شكوى نادي الشباب ضد الاتحاد وأحمد شراحيلي
رفضت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم دعوى نادي الشباب في قضية انتقال المدافع أحمد شراحيلي إلى الاتحاد.
وتقدمت إدارة الشباب بشكوى ضد الاتحاد وشراحيلي، تتهم فيها الثنائي بالتفاوض عن طريق وكيل اللاعب، رغم أن اللاعب كان في الفترة المحمية.
واتهمت الشكوى أيضا إدارة الاتحاد بتحريض أحمد شراحيلي على عدم تجديد عقده مع ناديه السابق الشباب.
وقررت لجنة الاحتراف، بعد الاكتفاء بالمستندات والمذكرات التي قدمت لها، اعتبار أن ما قدمه الشباب مجرد قرائن غير كافية على إثبات صحة اتهاماته لنادي الاتحاد وشراحيلي، ولا لوكيل اللاعب.
وبناء عليه قررت لجنة الاحتراف قبول الشكوى من الناحية الشكلية، ورفضها في الموضوع، وأوضحت أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي.
وذكرت تقارير سابقة أن إدارة الشباب طالبت في شكواها، المقدمة للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي بتعويض قدره 21 مليون ريال، بالإضافة للمطالبة بمنع نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.
وطالب الشباب أيضا إيقاف أحمد شراحيلي 6 أشهر، مع مخاطبة لجنة البنك المركزي للكشف عن المبالغ الواردة للحسابات البنكية للاعب في آخر 8 أشهر، ومعاقبة رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، والمدير التنفيذي لكرة القدم، ومدير الاحتراف، والإداريين الذين اشتركوا في مخالفة التفاوض.
وكانت لجنة الاحتراف قد استدعت شراحيلي في يوليو الماضي، في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، للاستماع إليه في الشكوى المقدمة ضده من نادي الشباب إثر مخالفته أنظمة الاحتراف، وعدم نظامية انتقاله إلى الاتحاد بعد التوقيع رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث رد اللاعب على ادعاءات نادي الشباب.
وأعلن الاتحاد التوقيع مع شراحيلي البالغ من العمر 29 عاما، في يناير الماضي، بعقد يمتد حتى العام 2025، وشارك مع الاتحاد هذا الموسم، بعد أن تم قيده رسميا في قائمة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية .
يذكر أن الاتحاد ممنوع من التسجيل خلال الفترة الشتوية القادمة بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد النادي، واتهامه بالتفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال سريان عقده معه.