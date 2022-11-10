كأس العالم 2022.. أوروغواي تترقب تطور إصابة كافاني

سيغيب إدينسون كافاني مهاجم أوروغواي عن مباراة فالنسيا أمام ريال بيتيس اليوم الخميس، إذ يتعافى من إصابة في الكاحل قبل أقل من أسبوعين على أولى مباريات بلاده في كأس العالم أمام كوريا الجنوبية.

وقال جينارو غاتوزو مدرب فالنسيا إنه يأمل في مشاركة كافاني بكأس العالم رغم أن كاحله الأيمن لا يزال مصابا.

وقال غاتوزو: "بذل إدي قصارى جهده في آخر خمسة أو ستة أيام ليتمكن من اللعب، لكن كاحله لا يزال متورما بشدة. أبدى استعدادا هائلا، لكنه لا يمكنه التدرب".

وسجل المهاجم (35 عاما) أربعة أهداف في سبع مباريات بالدوري الإسباني مع بلنسية هذا الموسم، لكن المدرب كشف أنه كان يتلقى علاجا مستمرا بعدما اضطر لمغادرة الملعب في مواجهة برشلونة في نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال المدرب الإيطالي: "خضع لفحوصات قبل أسابيع قليلة وكاحله بحالة أفضل... لكنه يتألم كلما تعرض لكدمة".

وكشف غاتوزو أن قرار استدعاء كافاني يعود لمدرب أوروغواي دييغو ألونسو وجهازه الفني.

وتلعب أوروغواي في المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.