اشتعل الصراع بين ناديي الهلال والنصر عملاقي الدوري السعودي على الفوز بخدمات سالم النجدي ظهير أيسر نادي الفتح السعودي في الموسم المقبل.

ولفت اللاعب صاحب الـ 21 عامًا أنظار مسؤولي ناديي الهلال والنصر اللذين يتصارعان، حاليًا، لحسم صفقة التعاقد مع النجدي.

وأكدت صحيفة "اليوم" السعودية أن النصر تقدم بعرض رسمي لضم سالم النجدي ليطارد العرض الذي قدمه نادي الهلال قبله بساعات قليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الفتح وافقت على رحيل اللاعب ولكنها تفاضل بين عرضي الهلال والنصر لاختيار الأفضل من الناحية المالية.

وأوضحت أن نادي الفتح لن يترك لاعبه قبل تدعيم مركز الظهير الأيسر بصفقة مميزة خاصة أن سالم النجدي هو اللاعب الأساس في هذه الجبهة.

وشارك النجدي مع فريقه الفتح خلال 26 مباراة بالموسم الماضي، وسجل 3 أهداف، وصنع هدفًا لزملائه.

ويرغب نادي النصر في تدعيم الجبهة اليسرى خاصة في ظل الاعتماد فقط على اللاعب البرازيلي أليكس تيليس.

ويأمل الهلال أيضًا التعاقد مع ظهير أيسر مميز في ظل عدم ظهور اللاعب البرازيلي رينان لودي بالمستوى المنتظر بخلاف كثرة إصابات ياسر الشهراني.

ومن المقرر أن يحسم نادي الفتح، خلال الساعات القليلة المقبلة، مستقبل لاعبه سالم النجدي لتحديد وجهته المنتظرة.