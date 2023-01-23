تقارير: إيفرتون يقيل مدربه فرانك لامبارد

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز استغنى عن خدمات مدربه فرانك لامبارد؛ بعد سلسلة من النتائج السيئة تركت النادي يواجه معركة الهبوط.

وكانت آخر مباراة خاضها الفريق تحت قيادة لامبارد في الخسارة 0/2 يوم السبت بالدوري أمام مضيفه ويستهام يونايتد، والتي تركت الفريق في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة من 20 مباراة بفارق نقطتين عن الأمان.