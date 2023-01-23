تقارير: إيفرتون يقيل مدربه فرانك لامبارد
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز استغنى عن خدمات مدربه فرانك لامبارد؛ بعد سلسلة من النتائج السيئة تركت النادي يواجه معركة الهبوط.
وكانت آخر مباراة خاضها الفريق تحت قيادة لامبارد في الخسارة 0/2 يوم السبت بالدوري أمام مضيفه ويستهام يونايتد، والتي تركت الفريق في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة من 20 مباراة بفارق نقطتين عن الأمان.
وعانى الفريق المنتمي لمرسيسايد تحت قيادة لاعب منتخب إنجلترا السابق حيث كان آخر انتصار له في الدوري في أكتوبر تشرين الأول حين تغلب على كريستال بالاس 3/0 على ملعبه.
وتعاقد إيفرتون مع لامبارد في يناير كانون الثاني 2022 بعد أن قاد تشيلسي من 2019 إلى 2021 وديربي كاونتي في الدرجة الثانية في موسم 2018/2019.
وأقيل المدرب البالغ من العمر 44 عاما من تدريب تشيلسي في يناير 2021 بعد أن عاد إلى النادي المنتمي لغرب لندن والذي يتصدر لامبارد هدافيه عبر العصور.
وتولى تدريب إيفرتون بعد أن انفصل النادي عن رافاييل بينيتيز لكن النادي أخفق في استعادة أيام مجده.
ويستضيف إيفرتون منافسه آرسنال المتصدر في الرابع من فبراير شباط قبل مباراة قمة مرسيسايد أمام مضيفه ليفربول في 13 فبراير.