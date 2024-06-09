آرسنال يسعى لضم إبراهيم دياز نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي آرسنال الإنجليزي يستهدف التعاقد مع المغربي إبراهيم دياز، مهاجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لِما ذكره موقع "caughtoffside"، اليوم الأحد، فقد أبدى ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، رغبته في التعاقد مع النجم المغربي، من أجل صفوف فريقه الهجومية للموسم المقبل.

وكما فعل الموسم الماضي بالتعاقد مع كاي هافيرتز وديكلان رايس وجوراين تيمبير، يخطط النادي الإنجليزي لإبرام صفقات جديدة في ميركاتو الصيف المرتقب، إذ تردد اسم إبراهيم دياز كصفقة من هذه الصفقات المحتملة.