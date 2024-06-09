آرسنال يسعى لضم إبراهيم دياز نجم ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية أن نادي آرسنال الإنجليزي يستهدف التعاقد مع المغربي إبراهيم دياز، مهاجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا لِما ذكره موقع "caughtoffside"، اليوم الأحد، فقد أبدى ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، رغبته في التعاقد مع النجم المغربي، من أجل صفوف فريقه الهجومية للموسم المقبل.
وكما فعل الموسم الماضي بالتعاقد مع كاي هافيرتز وديكلان رايس وجوراين تيمبير، يخطط النادي الإنجليزي لإبرام صفقات جديدة في ميركاتو الصيف المرتقب، إذ تردد اسم إبراهيم دياز كصفقة من هذه الصفقات المحتملة.
ويسعى آرسنال لاستغلال عامل عدم مشاركة دياز مع ريال مدريد بشكل أساس وهو الدور الذي سيتراجع أكثر، بعد وصول كيليان مبابي، وتوجه النادي الملكي نحو الاعتماد أكثر على التركي أردا غولر.
وكان آرسنال اختتم سباق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، في المركز الثاني برصيد 89 نقطة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتوج باللقب.
يذكر أن إبراهيم دياز خاض مع ريال مدريد 44 مباراة عبر مختلف المسابقات في الموسم المنقضي مؤخرًا، أحرز خلالها 12 هدفًا، مع تقديم 9 تمريرات حاسمة، ليتوج بصحبة النادي الملكي بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.