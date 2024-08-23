أظهر صانع المحتوى واليوتيوبر الشهير دارين جاسون واتكينز المعروف باسم "سبيد"، رد فعل جنوني، بعدما خسر "معركة يوتيوب" ضد مثله الأعلى كريستيانو رونالدو.

وأعلن أسطورة ريال مدريد ونجم النصر السعودي حاليا عن إطلاق قناته الخاصة على يوتيوب، والتي اجتذبت الملايين من المشتركين في ظرف ساعات معدودات، حتى إنها أصبحت أول قناة يوتيوب تستقطب مليون مشترك في أقل من ساعة.

ويشتهر دارين جاسون واتكينز باسم "سبيد"، نسبةً إلى المحتوى الذي يقدمه عبر موقع "يوتيوب" من خلال برنامج عنوانه "أي شو سبيد" (I Show Speed).

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ويرتبط سبيد بعلاقة صداقة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ ظهر معه في أكثر من مناسبة سابقة.

ولكن رونالدو تفوق على سبيد في عدد المتابعين على يوتيوب، فبعد التدشين مباشرة نالت قناة رونالدو متابعة كبيرة في غضون ساعات معدودة وصلت إلى 16.2 مليون متابع.

وأظهرت الإحصائيات اقتراب رونالدو من الوصول إلى مليار متابع عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي التي يشارك بها.

وبعد زيادة عدد متابعي رونالدو عبر "يوتيوب"، وصل مجموع متابعي اللاعب البرتغالي إلى 934 مليوناً و700 ألف شخص، وأصبح على بعد 66 مليون متابع تقريبًا للوصول إلى مليار شخص.

وقام سبيد بتكسير شاشة الكمبيوتر الخاصة به بعد تجاوز عدد متابعي قناة رونالدو، عدد متابعيه.

كما تفوه سبيد بالصراخ والبكاء أيضًا.

يذكر أن بداية قناة رونالدو كانت قياسية بكافة الأرقام المتاحة، حيث أظهر النجم البرتغالي أن تأثيره الكبير لا يزال يمتد حتى بعد أن اقترب من نهاية مسيرته الكروية.

استطاع كريستيانو رونالدو خلال ساعات قليلة من الإعلان عن قناته الجديدة الحصول على أكثر من 14 مليون متابع، وهو رقم قابل للزيادة بكل تأكيد بحلول الساعات المقبلة.

ويعد ذلك الرقم قياسيًّا بالنسبة لأي قناة جديدة على موقع "يوتيوب"، حيث لم يسبقه أي رياضي أو فنان، بحسب سجلات الموقع الشهير.