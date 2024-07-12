صدمة للنصر والأهلي السعوديين.. الهلال يعطل صفقة سلمان الفرج

وجه نادي الهلال السعودي، صدمة إلى ناديي النصر والأهلي، والراغبين في التعاقد مع قائد "الزعيم" السابق سلمان الفرج.

وكان الهلال أعلن عن التوصل لاتفاق مع سلمان الفرج للرحيل عن صفوف الفريق، بقرار فني من البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق الأول.

وعلى الفور، دخل ناديا النصر والأهلي السعوديان في مفاوضات رسمية مع الفرج، وذلك بعد قرار رحيله عن صفوف الهلال بشكل رسمي.

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ولكن نشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن إدارة نادي الهلال لم توقع مع قائد الفريق السابق سلمان الفرج أوراق المخالصة المالية حتى الآن.

وهذه المخالصة، هي التي ستخول للاعب الانتقال إلى أي ناد دون الرجوع إلى الهلال، ولكن لن يفعلها الهلال إلا بشرط إحضار عرض رسمي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن العقد الرسمي للاعب مع الهلال لم ينتهِ بعد، وبقي فيه موسما كاملا، وعند اتفاق الإدارة مع اللاعب ووكيله على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي وحتى الآن لم يقدم اللاعب -وفقاً للمصادر- ما يفيد بتلقيه أي عرض رسمي.

وسيكون أمام سلمان الفرج، حسم موقفه النهائي خلال الساعات القليلة القادمة.

ويعد الفرج من اللاعبين القلائل الذين حملوا لونا واحدا وشعارا واحدا طوال مسيرتهم، حيث بدأت مسيرته مع نادي الهلال منذ العام 2008 وحتى أواخر موسم 2023 ـ 2024.

وخاض لاعب الوسط الدفاعي 324 مباراة مع الفريق الأزرق سجل خلالها 25 هدفا، أما مع المنتخب السعودي، فشارك في 71 مباراة دولية، وسجل 8 أهداف.