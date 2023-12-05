ياسين بونو ضمن خيارات برشلونة لتعويض تير شتيغن

غياب شتيغن

وكان مارك أندريه تير شتيغن قال إنه سيخضع لجراحة لعلاج إصابة في أسفل الظهر. وغاب تير شتيغن عن مباريات برشلونة الأخيرة بعد استبعاده من مباريات ودية لمنتخب ألمانيا عقب تعرضه لإصابة أثناء التدريب مع الفريق الوطني خلال التوقف الدولي، الشهر الماضي.

وكتب تير شتيغن على "إنستغرام": "بعد مشاورات مع الفريق الطبي للنادي وبعض الخبراء قررت الخضوع لجراحة.

"إنه القرار الصحيح والآمن من أجل العودة في أفضل صورة لفريقي برشلونة ومنتخب ألمانيا".