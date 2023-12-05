ياسين بونو ضمن خيارات برشلونة لتعويض تير شتيغن
كشفت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونة وضع المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، على راداره لتعويض الغياب الطويل المتوقع للألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى البلوغرانا.
وقالت الصحيفة إن "برشلونة سيفكر في التعاقد مع حارس مرمى على المدى القصير في يناير المقبل بعد تأكد إجراء شتيغن جراحة في الظهر، وأبرز الخيارات التي طرحت على الطاولة كان ياسين بونو، بالإضافة لديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، ورامسديل حارس آرسنال الثاني، وكاسبر شمايكل ورومان بوركي".
إصابة بونو
يذكر أن المغربي بونو استبدل خلال مباراة فريقه أمام نساجي الإيراني في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا بسبب الإصابة.
لكن تقارير أشارت إلى أن بونو بإمكانه استئناف مشاركته مع الهلال ابتداء من مواجهة الطائي، الجمعة، ضمن الجولة الـ16 من الدوري السعودي.
غياب شتيغن
وكان مارك أندريه تير شتيغن قال إنه سيخضع لجراحة لعلاج إصابة في أسفل الظهر. وغاب تير شتيغن عن مباريات برشلونة الأخيرة بعد استبعاده من مباريات ودية لمنتخب ألمانيا عقب تعرضه لإصابة أثناء التدريب مع الفريق الوطني خلال التوقف الدولي، الشهر الماضي.
وكتب تير شتيغن على "إنستغرام": "بعد مشاورات مع الفريق الطبي للنادي وبعض الخبراء قررت الخضوع لجراحة.
"إنه القرار الصحيح والآمن من أجل العودة في أفضل صورة لفريقي برشلونة ومنتخب ألمانيا".
ولم يحدد برشلونة جدولا زمنيا لعودة حارسه، لكن تقارير وسائل إعلام محلية قالت إن الحارس سيبتعد لعدة أسابيع وقد يغيب عن مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا في فبراير.
وشارك حارس بروسيا مونشنغلادباخ السابق في 17 مباراة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه في ثماني مباريات.
وحصل على جائزة زامورا الموسم الماضي كأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني، إذ تلقى 18 هدفا في 37 مباراة، ما ساعد برشلونة على الفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 2019.