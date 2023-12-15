جماهير الاتحاد تغادر ملعب "الجوهرة المشعة" بعد الهدف الثالث للأهلي (فيديو)
التقطت عدسات الجماهير الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" مشهدا لجماهير الاتحاد السعودي وهي تغادر بعدما سجل الأهلي هدفه الثالث، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الجمعة، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.
وبحسب الإذاعة الداخلية، فإن عدد الحضور الرسمي للمباراة بلغ 56 ألفا و111 مشجعا.
وتقدم الأهلي بثلاثية عن طريق علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور.
كما أهدر الاتحاد التعادل بعدما أضاع كريم بنزيما ركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها ببراعة محمد الشناوي، حارس الأهلي.
وتأهل الاتحاد للدور الثاني بعد فوزه في المباراة الأولى على أوكلاند سيتي النوزيلندي بثلاثية دون رد.
بينما بدأ الأهلي مشواره في البطولة من الدور الثاني، بعدما تأهل لها بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا.
وتعد هذه المشاركة الثانية للعميد في مونديال الأندية بعد ظهوره لأول مرة في نسخة 2005، والتي واجه خلالها الأهلي وتغلب عليه بهدف دون رد.
بينما يعد الأهلي أحد الوجوه المعتادة على مونديال الأندية بظهوره في 8 نسخ سابقة، خاض خلالها 22 مباراة.
ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة اليوم لملاقاة فلومينينسي في نصف النهائي من كأس العالم للأندية.