أبهر الجميع.. ريال مدريد يعثر على مارسيلو جديد

ألقت تقارير صحفية الضوء على موهبة صاعدة في أكاديمية ريال مدريد "لا فابريكا"، لفت أنظار العديد من المتابعين، حيث رأى فيه البعض أنه قد يكون امتدادًا للنجم البرازيلي مارسيلو، لاعب الميرنغي السابق.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية نشرت تقريرًا مفصلًا عن إيمانويل بنجامين دي سانتانا بالبينيه، أحد أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية ريال مدريد.

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ووفقًا للتقرير، فإن اللاعب جاء من خيتافي، بعد أن تدرّج في أكاديميات رايو فايكانو و"كومبلوتنسي ألكالا"، وانضم إلى ريال مدريد عام 2022، وقد لعب في الموسم الماضي تحت قيادة ألفارو أربيلوا مع فريق خوفينيل A، كما شارك في بضع مناسبات مع ريال مدريد C.

إيمانويل، الظهير الأيمن، وُلد في مدينة بلوميناو البرازيلية عام 2007، لكنه انتقل إلى مدريد مع عائلته بالكامل في 2018، عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا فقط، قبل وصوله إلى إسبانيا، بدأ مسيرته الكروية في البرازيل بلعب كرة القدم داخل الصالات مع فريق سانتا كاتارينا وآخر في ولاية بارانا.

يتميّز اللاعب بكونه يُجيد اللعب بكلتا القدمين، كما يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة تجعله يتألق في الأدوار الدفاعية والهجومية على حد سواء، فهو صلب في الدفاع وينطلق بسرعة كبيرة نحو الهجوم.

ورغم أنه برازيلي ويلعب في إسبانيا، فإن إيطاليا كانت أول من اكتشف موهبته، بل وقد تم استدعاؤه بالفعل لمنتخب إيطاليا تحت 17 عامًا، الذي تُوّج معه بلقب بطولة أوروبا. كما خاض مؤخرًا أول ظهور له مع منتخب إيطاليا تحت 18 عامًا، وهو ما يفسر المتابعة الدقيقة لنموه وتطوره في الأوساط الإيطالية.

مارسيل الجديد؟

إيمانويل، الذي سبق له أن تدرّب مع الفريق الأول لريال مدريد العام الماضي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، كان دائمًا من المعجبين الشغوفين بالنجم البرازيلي مارسيلو، الذي يعتبره مثله الأعلى، وليس فقط بسبب أسلوب لعبه، بل أيضًا لأنهما يشتركان في الجذور البرازيلية نفسها.

تأثير إيمانويل تخطى الحدود المحلية، إذ اختارته صحيفة The Guardian البريطانية ضمن قائمة أفضل 60 موهبة شابة في العالم، وهو ما يعكس بشكل واضح الإمكانات الكبيرة لهذا اللاعب الشاب، الذي أكمل سن الرشد الشهر الماضي فقط.

ويواصل الجهاز الفني للفريق الأول لريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو متابعة إيمانويل عن كثب، خاصة أنه تلقى عدة عروض قبل انضمامه إلى النادي الملكي، حيث كان كل من ليغانيس وإشبيلية من بين الأندية التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد معه.

ويُنظر إلى إيمانويل من قبل الكثيرين على أنه "وريث مارسيلو" الأسطوري، رغم أن هناك فرقًا واضحًا بينهما في مركز اللعب، إذ إن إيمانويل يشغل مركز الظهير الأيمن، على عكس مارسيلو الذي كظهير أيسر.