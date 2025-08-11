خطوة رسمية من الاتحاد الإسباني بشأن إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا

تزداد المؤشرات على إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال، في الدوري الإسباني، في ديسمبر المقبل، على ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي.

وقالت صحيفة "ماركا" إن من بين المواضيع المطروحة في اجتماع مجلس الاتحاد الإسباني، إمكانية إقامة مباراة من الدوري خارج الحدود.

ووفقًا لتسارع الأحداث، يبدو أن رغبة خافيير تيباس القديمة في نقل مباراة دوري إلى الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي قد تتحقق قريبًا.

ومن الواضح أن فياريال وبرشلونة يستعدان لفكرة أن مواجهتهما في الدوري لن تُقام على ملعب "لا سيراميكا"، بل على ملعب فريق إنتر ميامي الذي يلعب له ليونيل ميسي.

وصل الأمر إلى حد أن كلا الفريقين شرعا في تنظيم جدول أعمالهما استعدادًا لخوض أول مباراة دوري خارج إسبانيا.

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن جميع التفاصيل ستُدرس بعناية، بما في ذلك الموافقات الرسمية من كل الجهات المعنية، وكذلك الفرق الأخرى التي قد يتأثر جدولها بهذا القرار.

بيان رسمي من الاتحاد الإسباني

أصدر الاتحاد الإسباني بيانًا، مساء اليوم الاثنين، قال فيه: "في اجتماعها بتاريخ 11 أغسطس 2025، اطّلعت اللجنة الإدارية للاتحاد الإسباني لكرة القدم على طلب ناديي فياريال وبرشلونة إقامة مباراة الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى في الولايات المتحدة".

وأضاف: "بعد استلام الوثائق المطلوبة والتحقق منها، وموافقة اللجنة الإدارية، سيرفع الاتحاد الإسباني الطلب إلى اليويفا لبدء الإجراءات اللازمة للحصول لاحقًا على موافقة الفيفا لإقامة المباراة على ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي، بتاريخ 20 ديسمبر 2025، وفقًا للوائح مباريات الفيفا الدولية والقواعد التنفيذية المعتمدة من الاتحاد الإسباني".