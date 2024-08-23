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الهلال أم النصر.. الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الدوري السعودي | إرم نيوز

رياضة

الهلال أم النصر.. الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الدوري السعودي

الهلال أم النصر.. الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الدوري السعودي
من مباراة الهلال والنصرالمصدر: واس
إرم نيوز
إرم نيوز
23 أغسطس 2024، 8:44 ص

توقع الذكاء الاصطناعي بطل الدوري السعودي للموسم الجديد 2024 – 2025 مع انطلاق مشوار المنافسات.

وافتتح نادي النصر مشواره في الدوري السعودي بالتعادل مع ضيفه الرائد بهدف لكل منهما في الجولة الأولى.

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وعرضت قناة "روتانا خليجية" توقعات للذكاء الاصطناعي حول المنافسة على لقب الدوري السعودي.

وقالت التوقعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي إن الأداء المتواصل للفرق الكبرى، وهي: الهلال، والنصر، والاتحاد، كما أن الهلال هو مرشح قوي للتتويج بفضل تاريخه العريض في الدوري السعودي، وقوة فريقه، بجانب النصر الذي يملك تشكيلة مميزة وقوية من النجوم، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، وبالتالي ستكون المنافسة بينهما.

وأشارت التوقعات إلى أنه ربما تحدث مفاجآت بتتويج فريق آخر بخلاف الهلال والنصر، ما يجعل الدوري السعودي الأكثر إثارة هذا الموسم.

ولم يحسم الذكاء الاصطناعي هوية بطل الدوري السعودي في الموسم الجديد، كما أنه تحدث احتمالية اقتصار المنافسة بين ناديي الهلال والنصر.

ويحمل الهلال لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي بقيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس، بينما لم يفز النصر بلقب الدوري منذ موسم 2018 – 2019.

وفاز الاتحاد بلقب الدوري في الموسم قبل الماضي بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو.

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