تلقى النادي الأهلي عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين التابعين لنادي بولونيا الإيطالي، يطلب فيه للتعاقد مع محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن لجنة الكرة رحبت وافقت على رحيل عبدالمنعم بشرط وصول عرض رسمي في الساعات القليلة المقبلة.

وتابع: "حتى هذه اللحظة عبدالمنعم لم يتلقَ أي عروض رسمية خلال الفترة الماضية".

وأضاف: الأهلي حدد سعر بيع محمد عبدالمنعم وأكد أنه لن يتنازل عن 5 ملايين دولار، كحد أدني للتفريط في اللاعب".

وأتم بأن الأهلي أبلغ محمد عبدالمنعم بموافقته على رحيله بشكل رسمي بشرط توافر عرض جيد.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد عبدالمنعم مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل، كما أن اللاعب، في الوقت الحالي، يرفض فكرة التجديد، لا سيّما مع رغبته بخوض تجربة احترافية.

وربطت تقارير، في الآونة الأخيرة، اللاعب بالرحيل في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما نشر رسالة، في الآونة الأخيرة، عبر حسابه على منصة "إنستغرام" يوجه خلالها الشكر للجمهور، وتلميحه لمغادرة الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي.