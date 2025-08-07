تسمم غذائي.. مبابي يطيح بموظفة كبيرة في ريال مدريد

كشفت تقارير إخبارية أن إدارة ريال مدريد قررت إقالة إيتزيار غونزاليس دي أريبا، أخصائية التغذية بالفريق، والتي تم تعيينها الفترة الماضية، وكان يتبقى في عقدها عام آخر.

وبحسب ما أفاد به الصحفي سيرخيو غوميز، فإن ريال مدريد قد أقال أخصائية التغذية في الفريق الأول، إيتزيار غونزاليس، حيث اتُّخذ القرار بعد بطولة كأس العالم للأندية، وهو أمر لافت للنظر، نظرًا لأنه كان يتبقى لها عام في عقدها، وكانت قد أمضت عامًا واحدًا فقط في المنصب، أي أن النادي لم يكن راضيًا عن عملها.

أخبار ذات علاقة هل اختار رودريغو الانفصال عن صديقته للتركيز على ريال مدريد؟

أخبار ذات علاقة أبهر الجميع.. ريال مدريد يعثر على مارسيلو جديد

وبهذا، بدأ ريال مدريد بالفعل في البحث عن بديل لهذا المنصب، الذي يُعتبر أساسيًا في ظل أهمية الإعداد البدني في كرة القدم.

ووفقا لتقارير أخرى فإن الإقالة جاءت بسبب حادث التسمم الذي أصاب كيليان مبابي، نجم الفريق، خلال التواجد في أمريكا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما تسبب في غياب اللاعب عن مباريات الفريق في دور المجموعات بالبطولة.

أخبار ذات علاقة من هو مسدد ضربات الجزاء الأول في ريال مدريد هذا الموسم؟

وغاب مبابي عن مباريات ريال مدريد ضد الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي على التوالي بسبب المرض.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وقتها أن مبابي عانى من تسمم غذائي تسبب لاحقا في فقدانه جزءا من وزنه.

وأوضحت أن النجم الفرنسي شعر بتوعك في معدته أثناء صعوده إلى الطائرة المتجهة للولايات المتحدة.

وازدادت حالة مبابي سوءا مع وصول الفريق إلى الولايات المتحدة، حيث ارتفعت درجة حرارته وظهرت أعرض التهاب المعدة والأمعاء بشكل حاد، مما استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.

وبعد خضوع مبابي لتحاليل طبية أظهرت النتائج أنه مصاب بتسمم غذائي سببه على الأرجح بكتيريا موجودة في الدواجن، وبسببها فقد 6 كيلوغرامات من وزنه حيث بدا التحول الجسدي الذي طرأ عليه لافتا للغاية.