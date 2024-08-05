اقترب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من حسم صفقة التعاقد مع جوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية عن توصل أتلتيكو مدريد لاتفاق مع ألفاريز من أجل الانتقال إلى صفوف العملاق الإسباني في صفقة ستكون الأغلى في تاريخ مانشستر سيتي على حد وصف التقرير.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة إكس أن أتلتيكو مدريد رفع عرضه المالي لحسم صفقة ألفاريز إلى 75 مليون يورو.

وأشار إلى أن المفاوضات يقودها مسؤولو نادي أتلتيكو مدريد وتحديدًا جيل مارين وفران سوريانو.

وأوضح أن أتلتيكو سيوافق على رحيل لاعبه صامويل أمورديون إلى تشيلسي الإنجليزي في الموسم المقبل من أجل توفير عائد مالي لحسم صفقة ألفاريز.

وارتبط اسم ألفاريز بالرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أبدى رغبة كبيرة في ضم اللاعب لتدعيم هجومه في الموسم الجديد.

ويسعى الأرجنتيني ألفاريز للرحيل عن مانشستر سيتي للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في ظل سيطرة النرويجي إيرلينغ هالاند على تشكيلة السيتي في الموسمين الماضيين.

وشارك ألفاريز مع منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا 2024، والتي توج بها راقصو التانغو.

وخاض أيضًا اللاعب منافسات أولمبياد باريس 2024 مع منتخب الأرجنتين، وودع من دور الثمانية على يد فرنسا.