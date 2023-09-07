رسميا.. نادي الاتحاد يضم المدافع لويس فيليبي

وأضاف: "تعاقد مجلس الإدارة برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع اللاعب لويس فيليبي قادما من ريال بيتيس بعقد يمتد لثلاثة مواسم".

وتابع: "يأتي التعاقد مع اللاعب في إطار جهود مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول بالعناصر المميزة التي تدعم مسيرته في المرحلة المقبلة التي تنتظره فيها مشاركات متعددة محليا ودوليا".

وضم الاتحاد اللاعب بعد تعثر مفاوضاته للتعاقد مع سيرجيو راموس المنتقل إلى إشبيلية.

وسينضم فيليبي لقائمة من النجوم في فريق الاتحاد مثل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرازيلي فابينيو والبرتغالي جوتا والمغربي عبدالرزاق حمد الله.

وانتقل فيليبي البالغ من العمر 26 عاما إلى ريال بيتيس الصيف الماضي قادما من لاتسيو الإيطالي.

ويسعى الاتحاد إلى تدعيم صفوفه استعدادا لكأس العالم للأندية التي سيفتتح الفريق منافساتها في 12 ديسمبر كانون الأول في جدة أمام أوكلاند سيتي.