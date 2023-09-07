رسميا.. نادي الاتحاد يضم المدافع لويس فيليبي
أعلن الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع الإيطالي من أصول برازيلية لويس فيليبي قادما من ريال بيتيس الإسباني لثلاثة مواسم.
وقال الاتحاد في بيان: "لويس فيليبي لاعبا في الاتحاد".
ونشر الاتحاد مقطع فيديو استعرض أبرز المدافعين الإيطاليين على مر العصور وأنهاه بقوله: "ينضم اليوم محارب جديد لكتيبة النمور".
وأضاف: "تعاقد مجلس الإدارة برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع اللاعب لويس فيليبي قادما من ريال بيتيس بعقد يمتد لثلاثة مواسم".
وتابع: "يأتي التعاقد مع اللاعب في إطار جهود مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول بالعناصر المميزة التي تدعم مسيرته في المرحلة المقبلة التي تنتظره فيها مشاركات متعددة محليا ودوليا".
وضم الاتحاد اللاعب بعد تعثر مفاوضاته للتعاقد مع سيرجيو راموس المنتقل إلى إشبيلية.
وسينضم فيليبي لقائمة من النجوم في فريق الاتحاد مثل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرازيلي فابينيو والبرتغالي جوتا والمغربي عبدالرزاق حمد الله.
وانتقل فيليبي البالغ من العمر 26 عاما إلى ريال بيتيس الصيف الماضي قادما من لاتسيو الإيطالي.
ويسعى الاتحاد إلى تدعيم صفوفه استعدادا لكأس العالم للأندية التي سيفتتح الفريق منافساتها في 12 ديسمبر كانون الأول في جدة أمام أوكلاند سيتي.