تييري هنري يفاجئ تشافي على الهواء
فاجأ تييري هنري نجم آرسنال وبرشلونة السابق، تشافي هيرناندز مدرب برشلونة بكلمات رائعة على الهواء، بعد مباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وعاد برشلونة من ملعب دييغو أرماندو مارادونا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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ويعيش برشلونة فترة صعبة للغاية؛ ما دفع تشافي لإعلان رحيله نهاية الموسم الجاري.
وبعد المباراة حل تشافي ضيفا على إحدى القنوات التلفزيونية التي يتواجد بها تييري هنري كمحلل تلفزيوني، رفقة ميكا ريتشاردز نجم مانشستر سيتي السابق.
وقال هنري:"مرحبًا تشافي، يا صديقي، لا أهتم بما يقوله الناس، أنا معجب بعملك في برشلونةـ لقد فزت بالدوري وعلمتني الكثير في كرة القدم، عقلك، بالنسبة لي، هو الثاني".
وتابع :" فيما يتعلق بكيفية مشاهدتك للمباراة، فقط بيب غوارديولا هو الذي يقارن بك".
وتزامل هنري مع تشافي في الجيل الذهبي لبرشلونة لعدة سنوات حينما انضم إلى الفريق الإسباني قادما من آرسنال الإنجليزي، ليحقق نجاحات كبيرة.
وتنتظر برشلونة مواجهة مهمة مع نابولي في الإياب على ملعب المونتوجويك.