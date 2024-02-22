تييري هنري يفاجئ تشافي على الهواء

وتابع :" فيما يتعلق بكيفية مشاهدتك للمباراة، فقط بيب غوارديولا هو الذي يقارن بك".

وتزامل هنري مع تشافي في الجيل الذهبي لبرشلونة لعدة سنوات حينما انضم إلى الفريق الإسباني قادما من آرسنال الإنجليزي، ليحقق نجاحات كبيرة.

وتنتظر برشلونة مواجهة مهمة مع نابولي في الإياب على ملعب المونتوجويك.