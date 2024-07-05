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رياضة

رغم مرارة الإقصاء.. تصرف مثير من نجم ألمانيا بعد إصابة الإسباني بيدري القوية

رغم مرارة الإقصاء.. تصرف مثير من نجم ألمانيا بعد إصابة الإسباني بيدري القوية
لاعبو ألمانيا بعد الإقصاء من يوروالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 10:53 م

أبدى نجم منتخب ألمانيا ولاعب خط وسط برشلونة إلكاي غوندوغان الكثير من الهدوء والعقلية الاحترافية عقب خروج منتخب بلاده بطريقة دراماتيكية أمام إسبانيا من ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا حتى 14 يوليو الجاري.

وأطاحت إسبانيا بالمستضيفة ألمانيا، من الدور ربع النهائي، بهدف دراماتيكي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني (2-1) عن طريق البديل ميكيل ميرينو.

وعقب نهاية المباراة بتأهل المنتخب الإسباني في الوقت القاتل، تحدث عدد من لاعبي منتخب ألمانيا للصحفيين فيما بلغ التأثر بالبعض الآخر حدا لم يستطيعوا فيه الإدلاء بتصريحات بعد المباراة.

 

 

لكن نجم منتخب ألمانيا ونادي برشلونة إلكاي غوندوغان بدا أكثر هدوءا وتعاطفا مع لاعب إسبانيا بيدري ، الذي تعرض إلى الإصابة بعد تدخل قوي من توني كروس في بداية المباراة مما أجبره على مغادرة الملعب مصابا بعد مشاركته لدقائق معدودة.

وفي الدقيقة السابعة أصيب بيدري بعد تدخل توني كروس قبل أن تجري إسبانيا تبديلا مبكرا بخروج نجم برشلونة المصاب، ودخول أولمو.

 

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وعقب المباراة ظهر لاعب منتخب ألمانيا إلكاي غوندوغان وهو يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام، لكن بمجرد مرور زميله في برشلونة فيران توراس في المنطقة المختلطة، قاطع غوندوغان التصريحات وتوجه لفيران ليسأله عن تطور حالة زميلهما في الفريق الكتالوني بيدري.

 

ولاقت حركة غوندوغان تفاعلا واسع النطاق على منصات التواصل بعد أن توجه للسؤال عن حالة بيدري رغم وطأة الإقصاء وطريقة الخسارة أمام إسبانيا.

يشار إلى أن منتخب ألمانيا فشل من جديد في تحقيق اللقب القاري للمرة الأولى منذ آخر تتويج وذلك في نسخة إنجلترا 1996.

رياضةيورو 2024منتخب ألمانيا

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