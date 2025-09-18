 القناة 12 الإسرائيلية: مقتل أحد المصابين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي
من هو فلوريان دانهو مهاجم الترجي التونسي المنتظر؟ (فيديو)

فلوريان دانهوالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز

يواصل نادي الترجي التونسي مساعيه لتعزيز خط الهجوم، حيث حسم خياره باقتراب التعاقد مع المهاجم الفرنسي فلوريان دانهو، البالغ 25 عامًا، الذي من المنتظر أن يصل إلى تونس لإتمام إجراءات انضمامه إلى صفوف الفريق.

فريق باب سويقة، الذي كان في مفاوضات أيضًا مع المهاجم المالي مصطفى سنغاري (26 عامًا) لاعب ليفسكي صوفيا، اختار في النهاية المهاجم الفرنسي، وفق ما أوردته تقارير إخبارية.

ومع بقاء 48 ساعة فقط على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في تونس، اقترب الترجي بقوة من التعاقد مع فلوريان دانهو صاحب الأصول الإيفوارية.

المهاجم المولود في تولوز يستعد لظهوره الأول، حال التوقيع رسميًا، يوم الأربعاء المقبل، في مواجهة الأولمبي الباجي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التونسي الممتاز.

ويحتل الترجي حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 11 نقطة بعد خوض 6 مباريات، فاز في 3 مواجهات وخسر مباراة وتعادل في لقاءين.

دانهو سبق أن لعب لعدة أندية في فرنسا وسويسرا والبرتغال، وهو مرتبط منذ 1 يوليو 2024 بعقد مع نادي راندرز الدنماركي، وخاض إجمالًا مع الفريق 30 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة. 

 

 

 

وبدأ فلوريان دانهو مسيرته الكروية في فرنسا، حيث لعب لفرق إس سي بالما (2017-2018)، وتونون إيفيان غراند جنيف (2018-2019)، ثم إف سي مارتينغ (2020-2021).

وفي عام 2021، انتقل إلى سويسرا ليلتحق بفريق ستاد لوزان أوشي، حيث خاض 49 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

 

 

 

وبعد تجربة إعارة مع نادي فاماليكاو البرتغالي، التحق في 2024 بنادي راندرز الدنماركي، وخلال الموسم الحالي شارك في 8 مباريات بالدوري الدنماركي الممتاز، أحرز فيها هدفين.

وتُقدَّر قيمته السوقية بحوالي 550 ألف يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص.

 

