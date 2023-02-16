سبب سرعة كريم أديمي المذهلة.. ما هي وجبة الـ"فوفو" النيجيرية؟ (فيديو)

وأضاف "إنها حالة عام جديد، حظ جديد. بالنسبة لي الأمر بهذه البساطة. كفريق، تحدثنا كثيرًا أثناء الاستراحة وجعلنا أكثر قربًا من بعضنا بعضا. الفوز كان حاسمًا وكان اللعب أمام هذه الجماهير أمرًا لا يصدق. أردنا أن نمنح تشيلسي مباراة صعبة من البداية إلى النهاية وفزنا".

ورفع أديمي رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى خمسة أهداف وصنع اثنين في 23 مباراة بجميع المسابقات.

ما هو الـفوفو؟

الفوفو هو طعام يشبه العجين موجود في مطبخ غرب أفريقيا. بالإضافة إلى غانا، يوجد أيضًا في سيراليون وغينيا وليبيريا وساحل العاج وبنين وتوغو ونيجيريا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وأنغولا. والغابون. غالبًا ما يتم صنعه بالطريقة التقليدية الغانية والإيفوارية والليبيرية والكوبية لخلط أجزاء متساوية من البفرة المسلوقة مع الموز الأخضر أو كوكويام، أو عن طريق خلط طحين البفرة/ الموز أو دقيق الكاكاو بالماء وتقليبها على موقد.

ويتم تعديل اللزوجة بناءً على التفضيل الشخصي وتناولها مع الحساء الذي يشبه المرق. بعض البلدان، ولا سيما نيجيريا، لديها نسخة من الفوفو مصنوعة من عجينة البفرة المخمرة (تسمى اكبو أو بالأحرف اللاتينية akpu من قبل النيجيريين) والتي يتم تناولها مع اليخنات السميكة. قد تحل أنواع الدقيق الأخرى، مثل السميد أو دقيق الذرة أو الموز المهروس، محل دقيق البفرة. يُؤكل الفوفو تقليديًّا بالأصابع، ويمكن غمس كرة صغيرة منه في الحساء أو الصلصة المصاحبة له.