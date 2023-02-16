سبب سرعة كريم أديمي المذهلة.. ما هي وجبة الـ"فوفو" النيجيرية؟ (فيديو)
كشف كريم أديمي جناح بروسيا دورتموند الشاب عن سبب سرعته الكبيرة التي أظهرها خلال هدفه في فوز فريقه الألماني 1-صفر على ضيفه تشيلسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.
واستحوذ أديمي البالغ عمره 21 عامًا على الكرة في وسط ملعب فريقه وركض على امتداد الملعب بالكامل تقريبًا قبل أن يراوغ ويهز الشباك.
وسجل أديمي لاعب منتخب ألمانيا هدف المباراة الوحيد بعد 63 دقيقة من البداية، حيث ركض بالكرة لنحو 60 مترًا وهز الشباك على عكس سير اللعب، لينال أفضلية قبل مباراة الإياب في لندن في السابع من مارس/ آذار المقبل.
كما تجاوز مهاجم رد بول سالزبورغ السابق إنزو فرنانديز قبل أن يراوغ الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا ليضع الكرة في الشباك المفتوحة.
وقد تم الإشادة به منذ ذلك الحين على نطاق واسع بسبب سرعته ورباطة جأشه في التسجيل، وعزا الشاب هذه السرعة إلى تناول الأطعمة الأفريقية.
وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد المباراة ومنها شبكة CBS Sports ، قال أديمي، المولود في ألمانيا ولكن من أصول نيجيرية، إن طعام الفوفو يجعله أسرع.
وأضاف "أنا آكل الكثير من الأطعمة الأفريقية ولكن لدي جينات جيدة من والدي. (الطعام) يسمى فوفو من نيجيريا".
وعن هدفه الرائع قال الدولي الألماني الشاب: "الشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه (ضد إنزو فرنانديز) هو أنني بحاجة فقط إلى المرور منه. أنت فقط تحاول الفوز في المواجهات المباشرة أمام أحد الخصوم، خرج حارس المرمى وربما كان هناك القليل من الحظ، لكنني سعيد بالهدف".
وأضاف "إنها حالة عام جديد، حظ جديد. بالنسبة لي الأمر بهذه البساطة. كفريق، تحدثنا كثيرًا أثناء الاستراحة وجعلنا أكثر قربًا من بعضنا بعضا. الفوز كان حاسمًا وكان اللعب أمام هذه الجماهير أمرًا لا يصدق. أردنا أن نمنح تشيلسي مباراة صعبة من البداية إلى النهاية وفزنا".
ورفع أديمي رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى خمسة أهداف وصنع اثنين في 23 مباراة بجميع المسابقات.
ما هو الـفوفو؟
الفوفو هو طعام يشبه العجين موجود في مطبخ غرب أفريقيا. بالإضافة إلى غانا، يوجد أيضًا في سيراليون وغينيا وليبيريا وساحل العاج وبنين وتوغو ونيجيريا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وأنغولا. والغابون. غالبًا ما يتم صنعه بالطريقة التقليدية الغانية والإيفوارية والليبيرية والكوبية لخلط أجزاء متساوية من البفرة المسلوقة مع الموز الأخضر أو كوكويام، أو عن طريق خلط طحين البفرة/ الموز أو دقيق الكاكاو بالماء وتقليبها على موقد.
ويتم تعديل اللزوجة بناءً على التفضيل الشخصي وتناولها مع الحساء الذي يشبه المرق. بعض البلدان، ولا سيما نيجيريا، لديها نسخة من الفوفو مصنوعة من عجينة البفرة المخمرة (تسمى اكبو أو بالأحرف اللاتينية akpu من قبل النيجيريين) والتي يتم تناولها مع اليخنات السميكة. قد تحل أنواع الدقيق الأخرى، مثل السميد أو دقيق الذرة أو الموز المهروس، محل دقيق البفرة. يُؤكل الفوفو تقليديًّا بالأصابع، ويمكن غمس كرة صغيرة منه في الحساء أو الصلصة المصاحبة له.