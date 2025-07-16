الجمهور يمنح كريستيانو رونالدو جائزة "لاعب الموسم"

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة فردية جديدة خلال مشاركته مع فريقه النصر السعودي في دوري المحترفين لموسم 2024 ـ 2025، وذلك عندما تم اختياره لاعب الموسم في استفتاء قام خلاله الجمهور بالتصويت على أفضل لاعب.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري "روشن" للمحترفين، اليوم الأربعاء أن "قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو حصد جائزة لاعب الموسم من اختيار الجمهور بعد فوزه بجائزة رجل المباراة 15 مرة خلال الموسم الماضي".

كما نشر الحساب الرسمي لدوري المحترفين مقطع فيديو لأبرز أهداف ولقطات رونالدو في موسم 2024 ـ 2025، وعلّق بالقول: "قائد النصر السعودي، كريستيانو الأيقوني: لحظات لا تُنسى للاعب الموسم من اختيار الجمهور".

وأحرز رونالدو 25 هدفا في 30 مباراة خاضها مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الماضي ليتوج بهداف المسابقة العام الثاني على التوالي.

أخبار ذات علاقة 3 طرق.. خطة جيسوس لإنقاذ النصر في غياب كريستيانو رونالدو

ورغم أن النجم البرتغالي لم ينجح في قيادة فريقه في الموسم الثالث له مع النصر إلى التتويج بأي لقب رسمي حتى الآن، فإنه حقق أرقاما فردية لافتة خاصة خلال الموسمين الأخيرين.

وأحرز رونالدو 74 هدفا في 77 مباراة مع فريقه في الدوري، فيما كان في الموسم قبل الماضي (2023 ـ 2024) حطم الرقم القياسي لأفضل معدل تهديفي في موسم واحد، بإحرازه 35 هدفا في 31 مباراة.

أخبار ذات علاقة أول رد فعل من كريستيانو رونالدو بعد تعيين جيسوس مدربا للنصر (صورة)

وأطاح رونالدو في ذلك الموسم برقم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل في 2019 أعلى معدل تهديفي لموسم واحد، عندما كان لاعبا للنصر أيضا وهزّ شباك المنافسين في 34 مناسبة.

ويتم اليوم الأربعاء الإعلان ـ تباعا ـ عن جوائز الدوري السعودي للمحترفين، على الصعيدين الفردي والجماعي وللاعبين والجماهير.

وتم اختيار لحظة تتويج الاتحاد بلقب الدوري، ولقطة رفع كريم بنزيما رمز البطولة كأجمل لقطة في الموسم الماضي.

وقاد بنزيما الاتحاد السعودي للتتويج بلقبي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024 ـ 2025.