عروض الرحيل تحاصر 4 نجوم في الأهلي السعودي
تلقى بعض لاعبي الأهلي السعودي عدة عروض للرحيل في الموسم المقبل والعودة مرة أخرى إلى أوروبا.
وكشف الإعلامي السعودي سامي القاضي عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس عن عروض تلقاها 4 نجوم أجانب كبار داخل قلعة الأهلي للرحيل إلى أوروبا.
وأكد القاضي أن البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الأهلي تلقى عروضًا شفوية للرحيل إلى الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.
وأشار إلى أن التركي ميريح ديميرال تلقى عروضًا للانتقال إلى الدوري الإيطالي وأيضًا الدوري الإسباني.
وأوضح أن الإسباني غابري فيغا لاعب الأهلي تلقى اتصالات للرحيل للدوري الإسباني بجانب اتصالات من الدوري الإنجليزي.
وأتم قائلاً:" الحارس السنغالي إدواردو ميندي تلقى عرضًا للرحيل إلى الدوري السويسري في الموسم المقبل مع تخفيض راتبه السنوي".
وأنهى الأهلي منافسات دوري روشن السعودي في الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث برصيد 65 نقطة ليضمن المشاركة ببطولة النخبة الآسيوية خلال الموسم الجديد.
وتأتي عروض الرحيل للاعبي الأهلي السعودي في ظل أنباء حول رغبة إدارة النادي في ضم لاعبين عالميين أيضًا لتدعيم الفريق وعلى رأسهم البلجيكي روميلو لوكاكو والنيجيري فيكتور أوسيمين.