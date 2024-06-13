عروض الرحيل تحاصر 4 نجوم في الأهلي السعودي

وأكد القاضي أن البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الأهلي تلقى عروضًا شفوية للرحيل إلى الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن التركي ميريح ديميرال تلقى عروضًا للانتقال إلى الدوري الإيطالي وأيضًا الدوري الإسباني.