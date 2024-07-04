حال انضمامه.. ثلاثة أمور يضيفها سانشو لتشكيلة الأهلي السعودي

ارتبط الأهلي السعودي بضم اللاعب الإنجليزي غادون سانشو، نجم مانشستر يونايتد، الذي أمضى آخر ستة أشهر من الموسم الماضي معارًا إلى بروسيا دورتموند الألماني.

يلعب سانشو في الوقت الحالي مع المنتخب الإنجليزي في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، أي أن حسم مستقبله لن يكون قبل تحديد موقف الإنجليز في البطولة القارية.

لكن في الوقت نفسه لو تمت تلك الصفقة لصالح الأهلي فسيكون فيها الكثير من الفوائد، وسيكون على جماهير "الراقي" أن تبدأ في التفاؤل، لكن يجب أن يكون ذلك بحذر، فسانشو يملك الكثير ليقدمه، وفي الوقت ذاته يمكنه أن يفسد كل شيء في لحظة.

ونستعرض في التقرير الآتي أبرز الخصال الفنية التي يمكن لسانشو أن يضيفها للأهلي السعودي في الموسم الجديد، وكذلك تحذير مهم قبل المضي قدمًا في تلك الصفقة.

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مرونة تكتيكية كبيرة

تمكن سانشو من الوصول بدورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي، وكان من أسباب ذلك المرونة التكتيكية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب الإنجليزي.

يملك الإنجليزي تنوعًا كبيرًا عندما يأتي الأمر للمراكز التي يستطيع اللعب فيها داخل الملعب، والأدوار التي يقوم بها في كل مركز.

يفضل سانشو اللعب في مركز الجناح الأيسر، لكنه في الوقت ذاته يستطيع اللعب على الجناح الأيمن، وفي مركز وسط الملعب المهاجم أو صانع الألعاب.

صلابة واضحة

كانت مشكلة السقوط المتكرر وسوء القوة البدنية من المشاكل المكررة بالنسبة للفرنسي سانت ماكسيمين، نجم الأهلي الحالي، في الرواق الأيسر.

لكن في حال حُسِمَت صفقة انتقال سانشو إلى الأهلي السعودي، فقد تنتهي تلك المشكلة إلى الأبد، فواحدة من أهم خصائص النجم الإنجليزي هي القوة البدنية والقدرة على الصمود.

سانشو قد لا يكون اللاعب الأضخم ولا الأكثر قوة عضلية، لكنه في الوقت ذاته يملك توازنًا كبيرًا في جسده يسمح له بعدم السقوط فور لمسه من قبل الخصوم.

وفوق كل ذلك يملك عقلية قوية ترفض ادعاء السقوط من أجل الحصول على ركلة جزاء في كل مناسبة ممكنة.

القدرة على الاحتفاظ بالكرة

إحدى أهم مميزات سانشو، والتي قد تكون أبرزها على الإطلاق هي قدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط من المنافسين.

يملك سانشو القدرة على ذلك، بل يتميز أيضًا بحسن التصرف في الكرة إذا ما اضطر إلى تركها، أو كان يجب عليه تمريرها.

السبب في نقطة القوة تلك هو المسح البصري الذي يجريه اللاعب الإنجليزي الدولي في غالبية الأوقات قبل أن يخرج الكرة من قدمه.

تحذير واجب

عددنا مزايا سانشو وهناك المزيد في الواقع، لكن ما وصفناه هو أبرز ما يميزه بالفعل، لذلك حان وقت العيوب، وهي في الواقع عيب واحد واضح لا يمكن التغاضي عنه.

وجد سانشو نفسه في ورطة عندما هاجمه المدير الفني لمانشستر يونايتد إريك تين هاغ بشكل علني فكان رد النجم الإنجليزي علنيًا أيضًا، ومنذ تلك اللحظة، فقد تم تجميده وعوقب بعدم التدرب مع الفريق، ورفض المدرب إعادته ما لم يعتذر بشكل علني.

انتهى الأمر بانتقال سانشو إلى دورتموند، ليفضل اللاعب التلاعب بمستقبله بذلك الشكل على الاعتذار للمدير الفني.

قد يكون لدى سانشو وجهة نظر ما، لكن لو ارتبط ذلك بشعوره بكونه نجم الفريق الأول ربما يتسبب في بعض المشاكل له في المستقبل القريب لو انضم إلى الأهلي.