هدف خرافي.. منتخب المغرب يطيح بمدغشقر ويتوّج بكأس إفريقيا للمحليين (فيديو)

تُوج المنتخب المغربي بكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2025، بعد فوزه اليوم السبت في النهائي على مدغشقر (3 ـ 2) في المباراة التي أقيمت في نيروبي بكينيا.

وأصبح المغرب أول منتخب يتوج باللقب 3 مرات بعد تتويجه سابقا في نسختي 2018 و2020، متخطيا منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يملك لقبين في المسابقة.

وتقدم منتخب مدغشقر بهدف مفاجئ منذ الدقيقة التاسعة عن طريق المهاجم فيلي مانوهانتسوا الذي صوب كرة صاروخية استقرت في شباك الحارس مهدي حرار.

ولم ينتظر المنتخب المغربي كثيرا للعودة في المباراة، إذ تمكن بفضل يوسف المهري من تسجيل هدف التعادل بكرة رأسية هزت شباك منتخب مدغشقر في الدقيقة السابعة والعشرين من الشوط الأول.

وواصل فريق المدرب طارق السكتيوي ضغطه على الدفاعات الملغاشية ليثمر ذلك الهدف الثاني عن طريق أسامة المليوي في الدقيقة 43 منهيا النصف الأول من النهائي على تقدم مغربي (2 ـ 1).

ورغم أن المنتخب المغربي كان أفضل في بداية الشوط الثاني إلا أن لاعبيه أفرطوا في إضاعة الكثير من الكرات في منطقة وسط الملعب وهو ما سمح لمدغشقر بالتقدم أكثر إلى الدفاع المغربي وتهديد الحارس مهدي حرار.

وأهدر صابر بوغرين هدفا محققا في الدقيقة 57، قبل أن تعود السيطرة لمنتخب مدغشقر الذي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 68 بهدف للاعبه راكوتوندرايب لتصبح النتيجة (2 ـ 2).

وفجّر النجم أسامة المليوي الفرحة في مدرجات الجماهير المغربية عندما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 81 بهدف خرافي من منطقة منتصف الملعب تقريبا ليجعل النتيجة (3 ـ 2) في وقت مناسب.

ونجح منتخب أسود الأطلس في تأكيد توهّج الكرة المغربية على صعيد الأندية والمنتخبات في السنوات الأخيرة وذلك بعد أن كان منتخب السيدات بلغ نهائي كأس أمم إفريقيا الشهر الماضي، فيما حصد نادي نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.