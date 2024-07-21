أعلن نادي الاتحاد السعودي، تعاقده رسميًا، مع معاذ فقيهي الظهير الأيسر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي، إن معاذ فقيهي انضم إلى صفوف الفريق بعقد لمدة 4 مواسم.

ونشر النادي الجداوي، صورًا للاعب الشاب معاذ فقيهي، وهو يرتدي النظارة، مع قميص الاتحاد، في صور التقديم الرسمي عبر حساب الاتحاد بمنصة "إكس".

وأشار نادي الاتحاد في بيانه إلى أن مراسم توقيع العقد تمت في مقر معسكر الفريق في مدينة أليكانتي الإسبانية.

وتم توقيع العقود بين الرئيس التنفيذي للنادي دمينغوس أوليفيرا واللاعب.

يذكر أن فقيهي قد خرج من حسابات البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال، ولعب معارًا مع نادي التعاون خلال الموسم الماضي، وخاض 27 مباراة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فقيهي البالغ من العمر 22 عامًا، سيحصل على راتب مع الاتحاد سيصل إلى 5 ملايين ريال.