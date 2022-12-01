هدف سالم الدوسري في مباراة السعودية والمكسيك (فيديو)
MOLLY DARLINGTON

هدف سالم الدوسري في مباراة السعودية والمكسيك (فيديو)

سالم الدوسري أحرز هدف حفظ ماء الوجه للسعودية
فريق التحرير
فريق التحرير

أحرز سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي هدف حفظ ماء الوجه لفريقه، خلال مباراة الفريقين في ختام جولة المجموعات لكأس العالم.

وسجل الدوسري هدف السعودية من انفراد بمرمى المكسيك في الدقيقة 95، ولكن بعد فوات الأوان، حيث خسر "الأخضر" وودع المونديال.

هدف سالم الدوسري في مباراة السعودية والمكسيك (فيديو)
السعودية تكتفي بمباراتها البطولية أمام الأرجنتين وتودع كأس العالم بعد الخسارة أمام المكسيك (فيديو)

واكتفى المنتخب السعودي بتقديم مباراته البطولية أمام الأرجنتين في افتتاح لقاءاته في المونديال، وودع كأس العالم بعد الخسارة أمام المكسيك في ختام جولة المجموعات.

وفي المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل خسرت السعودية 2/1 أمام المكسيك لتتذيل ترتيب المجموعة الثالثة.

واكتست مدرجات لوسيل أكبر استادات كأس العالم في قطر، الذي احتضن نحو 85 ألف مشجع، باللونين الأخضر والأبيض، المميزين للفريقين، في قمة بين أكبر جمهورين على الأرجح خلال البطولة، ودخلا اللقاء مع وجود فرص لكل المنتخبات بالمجموعة الثالثة في التأهل لدور 16.

المنتخب السعودي اكتفى بتقديم مباراته البطولية أمام الأرجنتين في افتتاح لقاءاته في المونديال

لكن السعودية، التي فازت على الأرجنتين 2-1 في الجولة الافتتاحية في واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ، تذيلت الترتيب الآن بثلاث نقاط من 3 مباريات.

واحتلت المكسيك المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق هدف واحد عن بولندا صاحبة المركز الثاني والتي خسرت 2-صفر أمام الأرجنتين متصدرة المجموعة بست نقاط، وتأهلت الأرجنتين وبولندا معًا.

كأس العالم 2022
المنتخب السعودي
أخبار المنتخب السعودي
المكسيك

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com