هدف سالم الدوسري في مباراة السعودية والمكسيك (فيديو)
أحرز سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي هدف حفظ ماء الوجه لفريقه، خلال مباراة الفريقين في ختام جولة المجموعات لكأس العالم.
وسجل الدوسري هدف السعودية من انفراد بمرمى المكسيك في الدقيقة 95، ولكن بعد فوات الأوان، حيث خسر "الأخضر" وودع المونديال.
واكتفى المنتخب السعودي بتقديم مباراته البطولية أمام الأرجنتين في افتتاح لقاءاته في المونديال، وودع كأس العالم بعد الخسارة أمام المكسيك في ختام جولة المجموعات.
وفي المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل خسرت السعودية 2/1 أمام المكسيك لتتذيل ترتيب المجموعة الثالثة.
واكتست مدرجات لوسيل أكبر استادات كأس العالم في قطر، الذي احتضن نحو 85 ألف مشجع، باللونين الأخضر والأبيض، المميزين للفريقين، في قمة بين أكبر جمهورين على الأرجح خلال البطولة، ودخلا اللقاء مع وجود فرص لكل المنتخبات بالمجموعة الثالثة في التأهل لدور 16.
لكن السعودية، التي فازت على الأرجنتين 2-1 في الجولة الافتتاحية في واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ، تذيلت الترتيب الآن بثلاث نقاط من 3 مباريات.
واحتلت المكسيك المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق هدف واحد عن بولندا صاحبة المركز الثاني والتي خسرت 2-صفر أمام الأرجنتين متصدرة المجموعة بست نقاط، وتأهلت الأرجنتين وبولندا معًا.