هدف سالم الدوسري في مباراة السعودية والمكسيك (فيديو)

لكن السعودية، التي فازت على الأرجنتين 2-1 في الجولة الافتتاحية في واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ، تذيلت الترتيب الآن بثلاث نقاط من 3 مباريات.

واحتلت المكسيك المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق هدف واحد عن بولندا صاحبة المركز الثاني والتي خسرت 2-صفر أمام الأرجنتين متصدرة المجموعة بست نقاط، وتأهلت الأرجنتين وبولندا معًا.