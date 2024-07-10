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رياضة

نجم ليفربول السابق يعلن عودته للدوري البرازيلي من بوابة فاسكو دا غاما

لعب كوتينهو في صفوف الدحيل القطري في الموسم الماضي معارًا من نادي أستون فيلا
نجم ليفربول السابق يعلن عودته للدوري البرازيلي من بوابة فاسكو دا غاما
كوتينهو مع لاعبي ليفربول
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 4:33 م

أعلن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي اليوم الأربعاء رسميًا عن تعاقده مع النجم السابق لأندية ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني فيليب كوتنيهو قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وخاض كوتينهو موسم 2023 ـ 2024 مع نادي الدحيل القطري، على سبيل الإعارة، حيث شارك في 23 مباراة وسجل 8 أهداف في كل المسابقات، وبنهاية فترة الإعارة عاد إلى صفوف أستون فيلا الذي أعاره لفاسكو دا غاما الفريق الأم للنجم البرازيلي.

واحتفى فاسكو دا غاما بعودة ابنه بعد نحو 14 عامًا من مغادرته النادي حيث تنقل بين عديد الأندية في أوروبا كما لعب أيضًا في الدوري القطري مع الدحيل.

وتألق نجم المنتخب البرازيلي في تجربته الأوروبية خصوصًا مع نادي ليفربول مع الثنائي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينهو وذلك بعد أن شارك مع الفريق بين عامي 2013 و2018.

وبدأ كوتينهو (32 عامًا) مسيرته الكروية مع فاسكو دا غاما، وفي عمر 16 عامًا انتقل إلى إنتر ميلانو الإيطالي ثم عاد إلى فاسكو حتى 2010 ثم لعب في أندية إسبانيول ثم ليفربول وبرشلونة وبايرن ميونخ وأستون فيلا. 

وتوج النجم البرازيلي بلقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ في موسم 2019 ـ 2020.

أما مع المنتخب البرازيلي فقد شارك كوتينهو في 68 مباراة وسجل 21 هدفًا كما شارك في كأس العالم روسيا 2018.

 

رياضةأستون فيلافاسكو دا غاما

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