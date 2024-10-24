ننتظر الشتوية.. يايسله يبلغ إدارة الأهلي السعودي باحتياجاته

كشف الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي السعودي، أنه قدم للإدارة الاحتياجات التي يريدها لتدعيم فريقه في الميركاتو الشتوي المقبل، وهو الأمر الذي يرد على التقارير التي أشارت مؤخرًا باقتراب رحيل المدرب عن منصبه.

وكانت تقارير ذكرت سابقًا بأن إدارة الأهلي كانت تدرس إقالة المدرب الألماني في ظل تباين أداء الفريق تحت قيادته الفترة الماضية، خاصة في مسابقة الدوري السعودي، عكس مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

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ويقدم الأهلي نتائج متذبذبة منذ بداية الموسم بعد أن خسر بطولتي كأس السوبر السعودي وكأس الملك.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط بعد أول 7 جولات، بينما يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الغرب بدوري النخبة الآسيوي برصيد 9 نقاط بعد الجولات الثلاث الأولى.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأخدود، يوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، قال يايسله: "الإدارة كانت تعرف ما أريد في الفترة الصيفية، ومطالبنا على الطاولة في فترة الانتقالات الشتوية، وما أريده حقًّا ألا نتعرض لإصابات في الفترة القادمة".

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وعن اختلاف مستوى الفريق ما بين دوري روشن السعودي والبطولة الآسيوية، أشار: "نسخة الفريق في آسيا قد تختلف عن الدوري، لكن طموحنا وجهودنا دائمًا تتركز على تحقيق الانتصارات، كما فعلنا في آخر مباراتين من حيث الأداء والنتيجة، في التحضير وفي التفاصيل الصغيرة نحن نركز على كل مواجهة وآمل أن نواصل الظهور بشكل رائع في منافساتنا كافة".

واختتم: "أتمنى من الجمهور أن يستشعر مدى امتناني لهم من خلال كل حديث لي عنهم، عندما تأتي عيني عليهم في أرضية الملعب أشاهدهم يدعمون بشكل رائع، أنا مستمتع بأن الفريق الذي أدربه يملك هذه القاعدة العظيمة".