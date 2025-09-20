رقم 1 مفاجأة.. أكثر 10 لاعبين صنعوا أهدافا لكريستيانو رونالدو

كتب – نور الدين ميفراني

يعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أكثر لاعب سجل أهدافا في مباريات رسمية بتاريخ كرة القدم؛ إذ وصل إلى 943 هدفا، منها 802 برفقة الأندية و141 هدفا برفقة المنتخب البرتغالي.

ولعب كريستيانو رونالدو لأندية سبورتينغ لشبونة، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس، والنصر السعودي، والمنتخب البرتغالي/ وقد ساهم عدة لاعبين في صناعة أهدافه الـ943.

أخبار ذات علاقة مفاجأة.. النصر السعودي يتفاوض مجددًا مع صديق كريستيانو رونالدو

أخبار ذات علاقة هل قرر كريستيانو رونالدو اللعب ضد الزوراء في العراق؟

ورصد موقع "msn" أكثر 10 لاعبين صنعوا أهدافا للأسطورة البرتغالي في مسيرته المظفرة.

الفرنسي كريم بنزيما (47 هدفا)

يعتبر كريم بنزيما أحد أكثر اللاعبين مشاركة برفقة كريستيانو رونالدو في المباريات بعد المدافع البرتغالي بيبي.

وصنع المهاجم الفرنسي 47 هدفا للنجم البرتغالي من أصل 450 هدفا سجلها برفقة ريال مدريد، أي حوالي 10%.

الألماني مسعود أوزيل (32 هدفا)

رغم كونهما لم يلعبا معا سوى 3 مواسم، لكن علاقتهما كانت قوية وغضب كريستيانو رونالدو حين باع ريال مدريد مسعود أوزيل لآرسنال.

صنع النجم الألماني 81 هدفا حين لعب بقميص ريال مدريد، 32 منها لكريستيانو رونالدو.

الويلزي غاريث بيل (32 هدفا)

شكل الثنائي غاريث بيل وكريستيانو رونالدو كابوسا للمدافعين خلال لعبهما معا في ريال مدريد، وصنع الجناح الويلزي 32 هدفا للنجم البرتغالي الذي رد بصناعة 9 أهداف لزميله.

الأرجنتيني آنخيل دي ماريا (25 هدفا)

شارك الجناح الأرجنتيني برفقة كريستيانو رونالدو في 166 مباراة، وصنع له 25 هدفا، وأبرزها هدفه في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة 2011.

البرازيلي مارسيلو (25 هدفا)

يعتبر الصديق المقرب للنجم البرتغالي خلال لعبهما معا في ريال مدريد وشكلا ثنائيا على الجهة اليسرى، وقد قدم مارسيلو 25 تمريرة حاسمة لكريستيانو رونالدو.

الويلزي ريان غيغز (19 هدفا)

الوحيد من زملاء النجم البرتغالي في مانشستر يونايتد الموجود في القائمة، ولعبا معا 204 مباريات صنع خلالها النجم الويلزي ريان غيغز 19 هدفا لكريستيانو رونالدو، ووصفه بأنه أفضل لاعب لعب بجواره.

الأرجنتيني غوانوالو هيغواين (18 هدفا)

شكل الثنائي هجوم ريال مدريد لفترة وصنع المهاجم غوانزالو هيغواين لكريستيانو رونالدو 18 هدفا، ورد النجم البرتغالي بصناعة 14 أخرى للأرجنتيني.

الإسباني إيسكو (16 هدفا)

شارك النجم الإسباني برفقة النجم البرتغالي في حوالي 450 مباراة، حيث لعب بجواره مدة طويلة وصنع له 16 هدفا.

البرازيلي ريكاردو كاكا (14 هدفا)

لعب النجم البرازيلي كاكا برفقة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، وشاركا معا في 99 مباراة وصنع له 14 هدفا.

الإسباني لوكاس فاسكيز (14 هدفا)

شارك الظهير الأيمن والجناح لوكاس فاسكيز برفقة النجم البرتغالي خلال لعبه لريال مدريد وشارك برفقته في 100 مباراة وقدم له 14 تمريرة حاسمة.