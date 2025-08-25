جوهرة مانشستر يونايتد يدرس الرحيل عن الفريق

يدرس كوبي ماينو، نجم مانشستر يونايتد، الرحيل عن الفريق خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، في حال تلقى النادي عرضًا مناسبًا.

ولم يشارك ماينو حتى الآن في أي دقيقة خلال أول مباراتين لـ"الشياطين الحمر" في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مكتفيًا بالتواجد على دكة البدلاء.

وبحسب ما ذكرته شبكة talkSPORT، فقد فشل الدولي الإنجليزي كوبي ماينو أيضًا في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، علمًا أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2027.

وخاض ماينو 72 مباراة بقميص الفريق منذ أن ظهر للمرة الأولى وهو في السابعة عشرة من عمره، خلال ربع نهائي كأس الرابطة أمام تشارلتون عام 2023.

وكانت تلك المباراة بمثابة انطلاقة قوية لموهبة الوسط الإنجليزي، الذي أصبح بعد ذلك ركيزة أساسية تحت قيادة المدرب السابق إريك تن هاغ في موسم 2023/24.

هذا التألق منحه استدعاءً لصفوف المنتخب الإنجليزي، حيث شارك في جميع مباريات "الأسود الثلاثة" تقريبًا في يورو 2024، وأسهم في وصول الفريق إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام إسبانيا.

هذا الصعود اللافت جعل ماينو مرشحًا لجائزة الفتى 2024، لكنه خسرها أمام موهبة برشلونة الصاعدة لامين يامال.

إلا أن موسم 2024/25 شهد تعرضه لبضع إصابات، ورغم ذلك تمكن من خوض 25 مباراة مع مانشستر يونايتد، لكن مشاركاته باتت متقطعة مع تزايد الضبابية حول مستقبله في أولد ترافورد.

وفي مارس الماضي، كشفت شبكة talkSPORT أن ماينو يرغب في البقاء داخل جدران مانشستر يونايتد، غير أنه طالب بزيادة في راتبه، براتب أسبوعي يقارب الـ150 ألف جنيه إسترليني، في محاولة لعكس قيمته داخل صفوف الفريق.

وسبق أن ارتبط اسم تشيلسي باهتمامه بالتعاقد مع ماينو، فيما ذكرت صحيفة ذا غارديان أن اللاعب نفسه كان منفتحًا على فكرة الانتقال إلى الخارج.

وعند سؤاله بعد بقاء ماينو على مقاعد البدلاء في تعادل يونايتد مع فولهام، أوضح المدرب روبن أموريم الموقف قائلًا للصحفيين: "إنه يقاتل الآن على مركزه مع برونو فيرنانديز، وأنا قمت بتبديل لاعبي وسط اثنين".