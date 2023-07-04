شباب بلوزداد يتوَّج بلقب الدوري الجزائري للمرة الرابعة على التوالي

وكان بلوزداد بحاجة إلى نقطة واحدة من مباراته مع أقرب منافسيه شباب قسنطينة، اليوم، وبعد تعادله دون أهداف أصبح الفارق بينهما 11 نقطة وهو ما لا يمكن تعويضه.

وضمن بلوزداد تتويجه باللقب قبل 3 جولات من اختتام البطولة، إذ رفع رصيده إلى 58 نقطة.

وحقق شباب بلوزداد 16 انتصارًا، بالإضافة إلى 10 تعادلات، فيما تلقّى هزيمة وحيدة في النسخة الحالية من الدوري الجزائري.

وتوج بلوزداد بلقبه العاشر في المسابقة وتفصله الآن أربعة ألقاب عن شبيبة القبائل صاحب الرقم القياسي.