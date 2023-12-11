رسميا.. إبراهيموفيتش كبيرا لمستشاري ملاك ميلان

أعلنت مؤسسة "رد بيرد كابيتال بارتنرز" للاستثمار اليوم الإثنين، انضمام نجم كرة القدم المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش كشريك مسؤول عن التشغيل وسيعمل كبير مستشاري ملاك ميلان المنافس في الدوري الإيطالي وضمن الإدارة العليا.

وأعلن إبراهيموفيتش (42 عاما) اعتزاله في نهاية الموسم المنصرم عندما كان لاعبا في ميلان، ليسدل الستار على مسيرة لعب خلالها في صفوف مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة ولوس أنجليس.

وبصفته شريكا تشغيليا في "رد بيرد"، سيتعاون إبراهيموفيتش مع فريق الاستثمار العالمي التابع لها ويدعم المحفظة الاستثمارية في مجالات الرياضة والإعلام والترفيه في المؤسسة.