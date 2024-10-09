التحضيرات بدأت.. ريال مدريد يحتفي بقرب حصول فينيسيوس على الكرة الذهبية

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد بدأت استعداداتها للاحتفاء بنجمها البرازيلي فينيسيوس جونيور، وقرب حصوله على جائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية، العديد من نجوم ريال مدريد، مثل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينغهام، إضافة إلى داني كارفخال وتوني كروس.

وقالت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها: "ليست كل الأخبار سيئة في ريال مدريد، هناك فرحة في شهر أكتوبر، وهي منح الكرة الذهبية لفينيسيوس".

وأضاف التقرير: "في النادي الملكي يعتبرون أن نجمهم البرازيلي سيحصل على الجائزة الأكثر شهرة في كرة القدم، والتي تُمنح للاعب الأبرز في الموسم السابق، حيث سيطر فينيسيوس على المشهد سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا، الآن ما تبقى هو فقط مشاهدة النجم البرازيلي يتسلم الجائزة".

وأشارت الصحيفة: "الخبر يحتفى به بشدة في مركز التدريبات فالديبيباس، ويعتبرون الكرة الذهبية لفينيسيوس انتصاراً لقيم ريال مدريد، فهو رياضي صنع نفسه في المدينة الرياضية للنادي، التي وصل إليها قادماً من فلامنغو، وهو الآن يجلس على عرش كرة القدم العالمية".

وخاض فينيسيوس طوال الموسم الماضي 39 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان عنصرًا أساسيًا طوال الموسم، وقاد فريقه خلال المراحل الصعبة من الدوري.

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وتابع التقرير: "في فالديبيباس، بدأوا بالفعل في الاستعداد لجائزة الكرة الذهبية الخاصة به، تم التحضير لرحلة باريس، والبعثة التي سترافقه من نادي ريال مدريد، والاستعدادات التي يقوم بها النادي حتى يعيش نجمهم إحدى أسعد لحظات مسيرته".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن فينيسيوس أبلغ بشكل غير رسمي بفوزه بالجائزة هذا العام.

ويقام حفل الكرة الذهبية، يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.