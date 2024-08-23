دخل مسؤولو الأهلي طرابلس الليبي في مفاوضات جادة مع نجمي الترجي التونسي السابقين غيلان الشعلالي وسعد بقير للتعاقد معهما قبل انتهاء آجال ميركاتو الصيف الجاري.

وذكرت مصادر مقربة من الأهلي طرابلس الذي يخوض حاليا مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أن المدرب الجديد للأهلي شكري الخطوي أبدى رغبته في ضم غيلان الشعلالي الذي انتهى عقده مع الترجي التونسي في يونيو الماضي وأصبح حرا، فضلا عن سعد بقير وهو نجم سابق في الترجي، لعب خلال المواسم الأخيرة مع أبها السعودي قبل أن يغادر الفريق بعد نهاية عقده في يونيو الماضي.

وتعاقد الأهلي طرابلس مع المدرب التونسي شكري الخطوي، الذي قاد خلال موسم 2023 ـ 2024 نادي أبو سليم الليبي لتحقيق نتائج باهرة جدا خاصة في كأس الكونفدرالية عندما وصل به إلى الدور ربع النهائي.

وخلف الخطوي مواطنه طارق جراية الذي أقيل من مهامه مدربا للأهلي قبل نهاية مشوار الفريق في الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الليبي للمحترفين الذي أقيمت مبارياته خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين في إيطاليا.

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وقالت مصادر قريبة من الأهلي طرابلس أن اتفاقا مبدئيا بين إدارة النادي والثنائي السابق للترجي لتعزيز صفوف الفريق لكن المفاوضات لا تزال متواصلة بشأن مدة العقد وبعض التفاصيل المالية، إذ يبدو أن الشعلالي (30 عاما) وبقير (30 عاما) يرغبان في التوقيع على عقد لمدة موسم واحد لا أكثر.

وتعاقد الأهلي طرابلس مع حمدو الهوني، لاعب خط الوسط الليبي، الذي لعب بدوره جنبا إلى جنب مع الشعلالي وسعد بقير خلال موسم 2019 ـ 2020 الذي أحرز فيه الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا.

كما ضم الأهلي أيضا الأنغولي كريستوفاو مابولولو قادما من الاتحاد السكندري المصري.

يشار إلى أن أهلي طرابلس الذي حل في المركز الثالث في الموسم الماضي للدوري الليبي خلف النصر (البطل) والأهلي بنغازي (الوصيف) بدأ الأسبوع الماضي مشاركته في كأس الكونفدرالية وفاز على نادي أوهمياجي من جزيرة زنجبار في ذهاب الدور الأول (2 ـ 0) على أن يخوض غدا السبت مباراة الإياب.