الفتح يطلب منع الأهلي السعودي من تسجيل اللاعبين

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات أزمة شكوى نادي الفتح السعودي ضد لاعبه السابق فراس البريكان، مهاجم الأهلي الحالي، حيث تم تشكيل هيئة تحكيم للنظر في القضية المرفوعة إلى مركز التحكيم الرياضي.

وكان نادي الفتح قد تقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي والبريكان، معتبرًا أن مفاوضات "الراقي" مع اللاعب في صيف 2023 تمت في فترة غير قانونية، دون إخطار مسبق من النادي الأهلي، وفي ظل سريان عقد البريكان مع "النموذجي"، في انتهاك للوائح الاحتراف التي تحظر التفاوض مع لاعب محترف قبل الستة أشهر الأخيرة من عقده دون موافقة كتابية من ناديه.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الجزيرة"، فإن هيئة التحكيم المشكلة للبت في القضية تضم المستشار سلطان أبا العلا كمحكم مرجح، إلى جانب المستشار محمد عبد الرؤوف ممثلًا عن نادي الفتح، والمستشار محمود الهمامي ممثلًا عن النادي الأهلي وفراس البريكان.

وأوضحت الصحيفة أن "سبب التأخير في المنازعة التحكيمية بين الفتح والأهلي لدى مركز التحكيم، رغم أن التعاقد مع البريكان منذ أكثر من سنتين، جاء بسبب تأخر البت من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بشكوى الفتح، حيث صدر قرارها بتاريخ 28-2-2025، وتم الاستئناف أمام مركز التحكيم خلال المدد النظامية".

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وشدد التقرير على أن "نادي الفتح طالب بتوقيع عقوبات رياضية وفقًا للوائح والأنظمة، منها إيقاف اللاعب ومنع الراقي عن التسجيل".

ووفقًا لتقارير سابقة، فإنه في حال إدانة النادي الأهلي والبريكان، قد يواجه اللاعب عقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، وربما الإيقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر، بينما قد يتعرض الأهلي لعقوبة الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة أو أكثر، أو غرامة مالية.

ورغم هذا النزاع القانوني، واصل البريكان تألقه مع الأهلي، حيث سجل 7 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة في 47 مباراة خلال موسم "2024-2025".