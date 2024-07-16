بعد العرض الفرنسي.. مدافع الهلال يحسم مصيره

حسم سعود عبدالحميد نجم نادي الهلال السعودي، مستقبله، بعد تلقيه عدة عروض خارجية، للرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سعود عبدالحميد، الظهير الأيمن لفريق الهلال السعودي، تلقى عرضا فرنسيا للرحيل عن صفوف "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن نادي تولوز الفرنسي أرسل عرضا رسميا لنادي الهلال من أجل ضم سعود عبدالحميد.

ولكن نشرت صحيفة "اليوم" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن سعود، قرر عدم النظر في العروض المقدمة له خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضافت: "مدافع الهلال قرر تأجيل موضوع تجديده من عدمه إلى الفترة الشتوية المقبلة".

أخبار ذات علاقة قرار مفاجئ من سلمان الفرج بعد رحيله عن الهلال السعودي

ويرتبط سعود عبدالحميد بعقد مع الهلال يمتد حتى 2025، لكن رغم ذلك يتطلع اللاعب لخوض تجربة جديدة في مسيرته".

وسبق أن أكد جورجي جيسوس، مدرب الهلال أن سعود عبدالحميد يمتلك قدرات بدنية وهجومية تؤهله للعب في أوروبا.

وشارك عبدالحميد في 48 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة بقميص الزعيم الهلالي.