بيان ناري يحسم الجدل حول مستقبل نجم نابولي الإيطالي

حسم نادي نابولي الإيطالي الجدل حول مستقبل لاعبه خفيشا كفاراتسخيليا جناح منتخب جورجيا.

وأدلى مدير أعمال اللاعب بتصريحات أثارت الجدل حول مستقبل كفارا بعدما أكد أن الأخير يرغب في الرحيل عن نابولي في الموسم المقبل خاصة في ظل عدم مشاركة فريقه بدوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم كفاراتسخيليا بالرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل لتعويض رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني.