بيان ناري يحسم الجدل حول مستقبل نجم نابولي الإيطالي
حسم نادي نابولي الإيطالي الجدل حول مستقبل لاعبه خفيشا كفاراتسخيليا جناح منتخب جورجيا.
وأدلى مدير أعمال اللاعب بتصريحات أثارت الجدل حول مستقبل كفارا بعدما أكد أن الأخير يرغب في الرحيل عن نابولي في الموسم المقبل خاصة في ظل عدم مشاركة فريقه بدوري أبطال أوروبا.
وارتبط اسم كفاراتسخيليا بالرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل لتعويض رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني.
وقال نابولي في بيان رسمي فجر اليوم الاثنين:" في إشارة إلى تصريحات وكيل أعمال كفاراتسخيليا، ووالده البدري، يؤكد نابولي أن اللاعب لديه عقد لمدة 3 سنوات أخرى مع النادي".
وأتم البيان:" كفاراتسخيليا ليس للبيع.. ولن يحدد مستقبل اللاعب الوكلاء أو الآباء، بل نادي نابولي".
وانضم كفارا صاحب الـ 23 عامًا إلى صفوف نابولي في صيف 2022 قادمًا من دينامو باتومي الجورجي.
ولعب نجم منتخب جورجيا مع نابولي خلال الموسم الماضي 45 مباراة، وسجل 11 هدفًا وصنع 9 لزملائه.
وخاض كفارا منذ انضمامه إلى نابولي 88 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 26 لزملائه وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي بالموسم قبل الماضي.
ويستعد كفارا للظهور في بطولة كأس الأمم الأوروبية برفقة منتخب جورجيا الذي يلعب في المجموعة السادسة بجانب البرتغال والتشيك وتركيا.