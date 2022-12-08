ما حقيقة تهديد كريستيانو رونالدو بمغادرة معسكر البرتغال في كأس العالم؟

وبدأ رونالدو (37 عاما) أول ثلاث مباريات في قطر وسجل هدفا أمام غانا، لكنه جلس على مقاعد البدلاء أمام سويسرا بعدما بدا غاضبا من قرار سانتوس باستبداله خلال الهزيمة 2-1 من كوريا الجنوبية في ختام دور المجموعات.

‏ونشرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية تقريرًا، اليوم الخميس، قالت فيه إن كريستيانو رونالدو هدد بالرحيل عن معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم بعد علمه بجلوسه على دكة البدلاء في مباراة سويسرا.

وأكد الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي على تفاني قائد المنتخب في سبيل نجاح الجميع، والوصول إلى أبعد نقطة في المونديال.