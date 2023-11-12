جمال بلماضي ينتقد مواجهة الجزائر للصومال وموزامبيق خلال ثلاثة أيام

أعرب جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر عن عدم رضاه عن خوض مباراتين في غضون ثلاثة أيام مع رحلة شاقة إلى مابوتو لخوض لقاء موزامبيق بعد استضافة الصومال في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وتشارك الجزائر ضمن المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات الصومال وموزامبيق وغينيا وأوغندا وبوتسوانا، حيث تستضيف الصومال يوم الخميس المقبل قبل مواجهة موزامبيق في مابوتو بعدها بثلاثة أيام.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي في مركز المنتخبات في سيدي موسى بالعاصمة الجزائر اليوم الأحد: "نحن المنتخب الوحيد الذي سيلعب يومي 16 و19 نوفمبر عكس باقي المنتخبات، بعضهم سيخوض المباراة الثانية في يوم 20 أو 21 وهذا سيؤثر علينا. سنضطر للسفر بعد نهاية لقاء الصومال مباشرة".