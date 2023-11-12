جمال بلماضي ينتقد مواجهة الجزائر للصومال وموزامبيق خلال ثلاثة أيام
أعرب جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر عن عدم رضاه عن خوض مباراتين في غضون ثلاثة أيام مع رحلة شاقة إلى مابوتو لخوض لقاء موزامبيق بعد استضافة الصومال في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.
وتشارك الجزائر ضمن المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات الصومال وموزامبيق وغينيا وأوغندا وبوتسوانا، حيث تستضيف الصومال يوم الخميس المقبل قبل مواجهة موزامبيق في مابوتو بعدها بثلاثة أيام.
وقال بلماضي في مؤتمر صحفي في مركز المنتخبات في سيدي موسى بالعاصمة الجزائر اليوم الأحد: "نحن المنتخب الوحيد الذي سيلعب يومي 16 و19 نوفمبر عكس باقي المنتخبات، بعضهم سيخوض المباراة الثانية في يوم 20 أو 21 وهذا سيؤثر علينا. سنضطر للسفر بعد نهاية لقاء الصومال مباشرة".
وأضاف: "مواجهة الصومال في المتناول لكن السفر عقب مواجهة موزامبيق بعدها بثلاثة أيام لن يكون سهلا".
وانتقد بلماضي أيضا جاهزية الملاعب في الجزائر، قائلا: "أرضية ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة ليست في أحسن أحوالها، أقول هذا دون نية الدخول في جدال جديد لأنه على ما يبدو لا يؤدي إلى شيء".
وتابع: "جميع المنتخبات في العالم تلعب في استادات خاصة بها مثل سان دوني للمنتخب الفرنسي وويمبلي للإنجليزي والذي لا تلعب فيه الأندية".
وعلق مدرب الجزائر على عدم استدعاء ياسين براهيمي قائد الغرافة القطري قائلا: "ياسين براهيمي في حالة بدنية وفنية جيدة، لكن هناك خيارات كثيرة في مركزه، حيث يوجد محمد عمورة وأمين جويري وكذلك يوسف بلايلي".
وأتم: "نفس الشيء بالنسبة لبدر الدين بوعناني لاعب نيس. لقد خاض 50 دقيقة فقط منذ بداية الدوري الفرنسي".
ويغيب عن تشكيلة الجزائر للمباراتين المقبلتين الحارس رايس مبولحي ولاعب وسط ميلان إسماعيل بن ناصر للإصابة.
أما عن يوسف عطال لاعب نيس الموجود في القائمة رغم معاقبته من إدارة ناديه ورابطة الدوري الفرنسي بسبب مساندة القضية الفلسطينية قال بلماضي: "بالنسبة ليوسف عطال، كما يعلم الجميع فإنه يمر بفترة صعبة ونحن كلنا معه".
وأوضح: "رياضيا لا شيء يعوض مباريات الدوري لكن سنقوم بتدريبات خاصة معه دون المساس بمصالح المنتخب".
وعن الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية المقررة في ساحل العاج بداية العام المقبل، قال بلماضي: "فيما يخص الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري (وليد صادي) يملك تجربة في التنظيم، وأثق في خياراته للأندية".