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رياضة

ترتيب الدوري الأردني بعد فوز الفيصلي على الجزيرة (فيديو)

ترتيب الدوري الأردني بعد فوز الفيصلي على الجزيرة (فيديو)
احتفال لاعبي الفيصلي الأردنيالمصدر: حساب الفيصلي عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أغسطس 2025، 7:02 م

حقق الفيصلي فوزاً مهماً على حساب ضيفه الجزيرة بنتيجة 2-1، اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري الأردني.

سجل ثنائية الفيصلي اللاعب مجدي العطار في الدقيقتين 13 و78 من عمر المباراة، بينما أحرز اللاعب موزيس هدف الجزيرة الوحيد في الدقيقة 69.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب اللاعب أنس بدوي مدافع الفيصلي في الدقيقة 76.

وحقق الفيصلي الفوز بقيادة مدربه جمال أبو عابد، وسط دعم كبير من مناصريه في مدرجات ملعب المباراة.

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وأشعل مشجعو الفيصلي حماس لاعبي الفريق بعدما حضروا المران الأخير، مساء أمس الجمعة، وهتفوا بحرارة للاعبين قبل افتتاح مشوار الدوري.

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 وشهدت الجولة الأولى فوز الحسين إربد حامل اللقب على الأهلي بنتيجة 5-2، بجانب فوز الرمثا على الوحدات بهدف دون رد، وتغلب البقعة على سما السرحان بنتيجة 2-0، كما تعادل السلط مع شباب الأردن دون أهداف.

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 وتقام منافسات الدوري الأردني هذا الموسم بمشاركة 10 أندية على 3 مراحل.

وفيما يلي ترتيب الدوري الأردني بعد الجولة الأولى:

الحسين إربد (3 نقاط)

البقعة (3 نقاط)

الرمثا (3 نقاط)

الفيصلي (3 نقاط)

السلط (نقطة واحدة)

شباب الأردن (نقطة واحدة)

الجزيرة (دون نقاط)

الوحدات (دون نقاط)

سما السرحان (دون نقاط)

الأهلي (دون نقاط) 

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