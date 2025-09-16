وهج دوري أبطال آسيا 2 سيكون أقوى من "النخبة": عبد العزيز المريسل يثير جدلا واسعا

أثار الإعلامي الرياضي السعودي عبد العزيز المريسل جدلاً واسعاً عبر منصة "إكس" بتغريدة جريئة، أكد فيها أن دوري أبطال آسيا 2 سيحمل "وهجاً" أكبر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشارك في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، أندية الهلال والأهلي والاتحاد، فيما يخوض النصر بقيادة كريستيانو رونالدو منافسات دوري أبطال آسيا 2.

في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، حقق الأهلي فوزاً مهماً على ناساف الأوزبكي بنتيجة 4-2، فيما تلقى الاتحاد خسارة مفاجئة أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 2-1.

وعلى الجانب الآخر، يستعد نادي النصر، بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2 ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم الزوراء العراقي، استقلال دوشنبه الطاجيكي، وغوا الهندي.

ويحتضن ملعب الأول بارك مباراة النصر أمام استقلال دوشنبه غداً الأربعاء، في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة لموسم 2025-2026.

المريسل يثير الجدل

وفي تغريدته التي أثارت الجدل، قال المريسل: "رغم أن الأخبار المبدئية تشير إلى أن النصر لن يلعب بالفريق الأساسي -وهو أمر لا أستطيع تأكيده أو نفيه- إلا أنني متأكد أن وهج دوري أبطال آسيا 2 سيكون أقوى من وهج دوري أبطال آسيا للنخبة".

تصريحات المريسل، القريب من إدارة النصر، أثارت تفاعلاً كبيراً بين الجماهير، خاصة في ظل وجود نجم كبير مثل رونالدو في تلك البطولة.