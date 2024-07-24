اشتعل الصراع بين فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا" والتي وصلت لمرحلة تبادل الاتهامات وسط أنباء حول إقصاء تيباس عن منصبه.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن تيباس يواجه خطر الإيقاف من جانب المحكمة الإدارية الرياضية بعد شكوى قدمتها ضده إدارة نادي ريال مدريد.

ودخلت الحرب بين الثنائي بيريز وتيباس إلى مرحلة تبادل التصريحات والاتهامات، والتي شغلت الأوساط الكروية ليس فقط في إسبانيا، ولكن في أرجاء العالم.

ولكن ما أسباب الحرب المشتعلة بين بيريز وتيباس؟ هذا ما تحاول "إرم نيوز" الإجابة عنه في السطور القادمة:

صفقة CVC

السبب الرئيسي للصدام بين بيريز وتيباس يتمثل في صفقة ترغب رابطة الليغا في إبرامها مع صندوق CVC الأمريكي للاستثمارات لبيع حقوق الدوري الإسباني.

وتشهد الصفقة بيع حقوق الليغا لمدة 50 عامًا قادمة مقابل 2.7 مليار يورو على أن يحصل صندوق الاستثمارات الأمريكي على نسبة 10% من حقوق البث التليفزيوني لكل فريق.

ووافقت رابطة الليغا في أغسطس 2021 على الصفقة، رغم رفض ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو.

وتخصص الأندية المشاركة في الليغا مقابل هذه الأموال 70% من الموارد التي تتلقاها في إطار هذا المشروع، لعمليات مرتبطة بتطويرها سواء في البنية التحتية أو الابتكار التقني، ويمكنها تخصيص حتى 15% لصفقات اللاعبين، و15% لإعادة هيكلة ديونها وبالتساوي بين جميع الأندية.

اعتراض ريال مدريد

اعترض ريال مدريد بشكل واضح على هذه الصفقة، بل تقدم بشكوى ضد تيباس بداعي الاحتيال والإدارة غير العادلة.

وأبدى فلورنتينو بيريز رفضه التام لهذه الصفقة؛ لأنها تقلص قيمة حقوق البث التليفزيوني لناديه.

وخرج رئيس ريال مدريد في شهر نوفمبر الماضي بتصريحات نارية ضد رئيس الليغا، واتهمه بالعمل ضد ناديه بشكل مباشر.

وقال بيريز في اجتماع للجمعية العمومية للرابطة "ما يحدث كلها أفعال لها هدف واحد وهي مهاجمة الأصول المالية لنادينا… يريدون مصادرة 11% من حقوقنا السمعية والبصرية خلال 50 عامًا ثم محاولة تغيير قانون الرياضة لإقصاء الرؤساء".

هجوم تيباس

ورد تيباس على هجوم ريال مدريد وخطر الابتعاد عن رئاسة الليغا؛ بسبب الشكوى التي حركها العملاق المدريدي.

وكتب تيباس، عبر حسابه على منصة "إكس": "ما يسعى إليه رئيس ريال مدريد من الشكوى التي تم تقديمها، لن يحصل عليه… كل أولئك الذين يعتقدون أنه سوف يتم إيقافي".

وأضاف ""بيريز الذي ما زال يفشل في إقناع الأندية في إسبانيا أو أوروبا بمشروع السوبرليغ، يحاول إيجاد طرق أخرى لمحاولة إزالة الشخص المنتخب ديمقراطيًا".

وأتم قائلًا "سنواصل النضال من أجل كرة القدم الاحترافية الإسبانية، على الرغم من حقيقة أن البعض لا يريدنا أن نقاتل ضد السوبرليغ، وضد نموذجه في فهم كرة القدم وضد تأثيره على مستويات مهمة في حكومة إسبانيا".