ما هي شارة دعم المثليين ولماذا يحظرها الفيفا؟

تسببت رغبة بعض منتخبات أوروبا على رأسها ألمانيا وإنجلترا وويلز في ارتداء شارة دعم المثليين بأزمة في مونديال قطر 2022، بعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأمر.

ومنع "الفيفا: فعليا قادة هذه المنتخبات من ارتداء شارة دعم المثليين، وهدد قادة منتخبات هذه الدول بالحصول على بطاقات صفراء حال ارتدائها.

وظهر حكام مباراة ألمانيا واليابان أمس الأربعاء، يتفحصون ذراع مانويل نوير قائد منتخب ألمانيا قبل المباراة للتأكد من عدم ارتدائه الشارة.

وفيما يلي ما تحتاج معرفته عن شارة دعم المثليين التي كان قادة سبعة فرق أوروبية يخططون لارتدائها خلال بطولة كأس العالم في قطر بين 20 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول:

- ما معنى شارة دعم المثليين؟

* ظهرت شارة دعم المثليين لأول مرة العام 2020 في إطار حملة أطلقها الاتحاد الهولندي لكرة القدم لدمج جميع الأطياف.

* تعارض حملة الاتحاد الهولندي التمييز على أساس العرق أو لون البشرة أو التوجه الجنسي أو الثقافة أو العقيدة أو الجنسية أو النوع أو السن و"جميع أشكال التمييز الأخرى".

* الشارة مصممة بألوان علم قوس قزح على شكل قلب يتوسطه رقم 1 وتحيطه من الجانبين عبارة "حب واحد" وأسفله عبارة "كرة القدم تربطنا" بخط مقوس.

- لماذا كان قادة الفرق يخططون لارتداء الشارة في مباريات كأس العالم؟

* كان قادة فرق إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمرك يخططون لارتداء الشارة احتجاجا على القوانين القطرية التي تحظر العلاقات المثلية.

- ما هو سجل قطر فيما يتعلق بحقوق مجتمع الميم؟

* المثلية الجنسية محظورة بموجب القانون في البلد المسلم المحافظ، وعبر بعض لاعبي كرة القدم عن مخاوفهم بشأن المشجعين الذين سيسافرون لحضور البطولة، وخصوصا من ينتمون لمجتمع الميم والنساء، الذين تقول جماعات حقوقية إن القوانين القطرية تنطوي على تمييز ضدهم.

* قبل انطلاق النهائيات بأسبوعين قال خالد سلمان، سفير كأس العالم واللاعب الدولي القطري السابق، للقناة الألمانية العامة (زد.دي.إف) إن المثلية الجنسية "اضطراب في العقل" مضيفا أن كل من يأتي إلى قطر عليه "قبول قواعدنا".

* قال منظمو كأس العالم مرارا، إن الجميع مرحب بهم خلال البطولة بغض النظر عن خلفياتهم أو توجهاتهم الجنسية.

* قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم 2022، إن المشجعين المنتمين لمجتمع الميم القادمين إلى البلاد ليس عليهم أن يقلقوا من تعرضهم لاضطهاد من أي نوع واصفا قطر بأنها "بلد متسامح".

- لماذا قررت الدول عدم ارتداء قادتها لتلك الشارة؟

* في بيان مشترك، قالت اتحادات كرة القدم بالدول التي كان يعتزم قادتها ارتداء الشارة، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) هدد بأن أي لاعب يرتدي الشارة سيحصل على بطاقة صفراء.

* حسب لوائح الفيفا، يجب ألّا تتضمن ملابس الفرق وأغراضها أي شعارات أو عبارات أو صور ذات مدلول سياسي أو ديني أو شخصي، وأن يرتدي قادة الفرق خلال مباريات النهائيات التابعة للفيفا "شارة قادة الفريق التي يوفرها الفيفا".

* قالت ويلز إن الدول المعنية كانت مستعدة لدفع الغرامات التي عادة ما تطبق على مخالفي اللوائح الخاصة بالزي لكنها وصفت فرض عقوبات إدارية بأنها خطوة مبالغ فيها.

* قال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه بالرغم من أن قرار الفيفا غير مسبوق فإنه ليس من الإنصاف أن يتحمل اللاعبون المسؤولية عن أي تبعات محتملة إذا قرروا التمسك بارتدائها.

* قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم، إنه اتخذ قرارا بعدم ارتداء اللاعبين للشارة "بقلب مثقل".

- كيف كانت ردود الفعل خارج مجتمع كرة القدم على القرار؟

* قوبلت الخطوة بانتقاد سريع ولاذع من الجماعات التي تمثل مجتمع الميم.

* وقالت جماعة تمثل مشجعي إنجلترا تسمى ‭‭‭3LionsPride‬‬‬ إنه مخيب للآمال للغاية أن يبدأ قادة الفرق الأوروبية المباريات ببطاقات صفراء لمجرد محاولتهم تسليط الضوء على مشاكل متعلقة بحقوق الإنسان.

* وقالت منظمة العفو الدولية، إن الفيفا تقاعس عن التمسك بقيمه ومسؤولياته.