الـVAR أجبره على تغيير الخطة.. فوزي البنزرتي يزف بشرى لجمهور الأفريقي

أشاد فوزي البنزرتي مدرب النادي الإفريقي التونسي بأداء لاعبيه في المباراة الافتتاحية للدوري التونسي لموسم 2025 ـ 2026 عقب الفوز على مستقبل المرسى (1 ـ 0) اليوم السبت في ملعب رادس الأولمبي.

وقال فوزي البنزرتي في تصريحات عقب المباراة إنه تفاجأ بشكل إيجابي بالمجهودات البدنية التي قدمها اللاعبون على الرغم من أن جاهزيتهم لم تكن مكتملة بسبب عدم إجراء أية مباراة ودية في المعسكر الأول والأساسي قبل بداية الموسم.

ونجح فوزي البنزرتي في قيادة فريقه إلى تحقيق أول 3 نقاط في الموسم في المباراة التي شهدت حضور ما يقرب من 20 ألف مشجع للنادي ليبدأ الموسم الجديد بالفوز في وقت تعادل غريمه التقليدي الترجي أمام مستقبل قابس دون أهداف.

وقال: "أود أن أشيد بأداء اللاعبين الذين لم يساورهم الشك في قدراتهم على الرغم من الأجواء الحارة التي دارت فيها المباراة وغياب التحضير البدني وعدم خوض عدد كاف من المواجهات الإعدادية الودية، أشكرهم على ما قدموه واستمرار ثقتهم بأنفسهم حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء".

وكشف المدرب أن "هناك صفقات مقبلة للفريق في الفترة المقبلة لتقوية حظوظه في المنافسة هذا الموسم"، وفق تعبيره.

وأعرب البنزرتي عن قلقه من غياب التجسيم وإهدار بعض الفرص بشكل واضح، مضيفا: "ما يزعجني بالفعل هو عدم تسجيل الأهداف، لكن بانضمام لاعبين جدد في الأيام المقبلة وتعزيز الفريق بصفقات جديدة قد نقضي على معضلة الفرص الضائعة، الصفقات مقبلة ونحن ننتظر أن توفر لنا الحلول في الهجوم".

وأضاف: "الجمهور الحاضر بأعداد غفيرة فاجأني بشكل كبير لأني لم أتوقع حضوره بهذا العدد، شكرا لهم لأنهم ساندونا حتى في الأوقات الصعبة من المباراة".

وعلق فوزي البنزرتي على غياب تقنية الفيديو المساعد (VAR) في الدوري التونسي خلال الجولات الأولى قائلا إنه كمدرب يزعجه ذلك كثيرا ويمثل هاجسا قويا بالنسبة إلى عمله وحتى خططه التكتيكية.

وقال مدرب الإفريقي: "غياب "الفار" أمر سلبي لكل المدربين، بالنسبة لي غيرت اليوم الخطة التي كنت أنوي اعتمادها بتقدم خط الدفاع، وذلك بسبب غياب حكم الفيديو المساعد، خشيت أن نقع في الخطأ ونعتمد دفاع الخط (التسلل) وندفع الثمن في غياب تقنية الفيديو، ولذلك أمرت اللاعبين بالتراجع دفاعيا ليكونوا أقرب إلى حارس مرماهم".

ويملك النادي الإفريقي 3 نقاط أولى في الدوري، فيما سيخوض الأسبوع المقبل مباراة صعبة في الكلاسيكو ضد النجم الساحلي ضمن الجولة الثانية.