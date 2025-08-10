صفقة جديدة.. أكثر لاعب أبهر جمهور ليفربول أمام كريستال بالاس

خسر ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح (3-2)، بعد تعادل الفريقين (2-2) في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما مساء الأحد، لكن الضوء الأبرز كان من نصيب الوافد الجديد للريدز، هوغو إيكيتيكي، الذي قدم أداءً لافتاً رغم الخسارة.

لم يحتج اللاعب الشاب سوى 4 دقائق فقط ليعلن عن نفسه بقوة، حيث افتتح التسجيل بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، ليهز شباك كريستال بالاس ويضع ليفربول في المقدمة.

أخبار ذات علاقة كريستال بالاس يتوَّج بلقب الدرع الخيرية بعد انتصاره على ليفربول بركلات الترجيح

لكن بالاس سرعان ما عادل النتيجة في الدقيقة 17 عبر ركلة جزاء نجح فيها جان فيليب ماتيتا في التسجيل، بعد تدخل غير حكيم من فيرجيل فان دايك على إسماعيلا سار داخل المنطقة.

استعاد ليفربول التقدم في الدقيقة 21، عندما تحولت عرضية من جيريمي فريمبونغ إلى هدفٍ غير متوقع، بعدما اخترقت الكرة حارس بالاس لتصل إلى الشباك.

لكن الفرحة لم تكتمل، إذ عادل بالاس النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 78 عن طريق سار، قبل أن تحسم الركلات الترجيحية المباراة لصالح بالاس.

أخبار ذات علاقة هدف فريمبونغ الرائع في مباراة ليفربول وكريستال بالاس (فيديو)

إحصائيات تبرز تألق إيكيتيكي

رغم الخسارة، قدم إيكيتيكي أداءً مشرفاً في أولى مشاركاته الرسمية مع ليفربول، حيث لعب 71 دقيقة سجل خلالها هدفاً واحداً من تسديدة وحيدة على المرمى، بالإضافة إلى تسديدتين خارج الإطار.

كما أظهر دقة لافتة في التمريرات بنسبة نجاح بلغت 88% (14 من أصل 16)، إلى جانب لمساته المحدودة لكن المؤثرة التي بلغت 25 لمسة.

وعلى الرغم من عدم نجاحه في أي مراوغة أو تقديم تمريرات حاسمة، إلا أنه شارك بفاعلية في المواجهات الهوائية والأرضية، حيث فاز بمواجهتين هوائيتين من أصل 4، وواحدة أرضية من أصل 3.

أخبار ذات علاقة الذهب في خطر.. 4 أشياء ترعب محمد صلاح في أهم موسم مع ليفربول

كما حاول صنع فرصتين خطيرتين لكن من دون جدوى، فيما لم يرتكب أي أخطاء طوال المباراة.

وحصد هوغو درجة (7.2/10) في تقييمه النهائي.